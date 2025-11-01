Mumbai: स्पैनिश सिंगर एनरिक इग्लेसियस के कॉन्सर्ट में 80 से ज्यादा मोबाइल चोरी, केस दर्ज

नई दिल्ली, 1 नवंबर : ग्लोबल स्पैनिश सेंसेशन और सिंगर-राइटर एनरिक इग्लेसियस (Enrique Iglesias) के मुंबई कॉन्सर्ट में लोगों की दीवानगी साफ देखने को मिली. सिंगर को सुनने के लिए कॉन्सर्ट में 25 हजार से ज्यादा लोग पहुंचे, लेकिन उसका फायदा जेबकतरों ने खूब उठाया. कॉन्सर्ट देखने आए 80 से ज्यादा लोगों के मोबाइल चोरी हो गए. मुंबई पुलिस ने मामले पर जांच शुरू कर दी है. एनरिक इग्लेसियस के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) के एमएमआरडीए मैदान में आयोजित कॉन्सर्ट में हुई चोरी के मामले में अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया और आगे की जांच में जुट गई. पुलिस ने बताया कि अब तक 80 से ज्यादा लोगों के फोन चोरी होने की शिकायत आ चुकी है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

स्पैनिश सिंगर और राइटर एनरिक इग्लेसियस का मुंबई में 29 अक्टूबर को एक ही कॉन्सर्ट होना था, लेकिन कुछ ही घंटों में सिंगर के कॉन्सर्ट के सारे टिकट देखते ही देखते बिक गए और इस वजह से सिंगर का दूसरा शो 30 अक्टूबर को रखना पड़ा. कॉन्सर्ट की टिकट वीआईपी पास के लिए 14,000 रुपए और जनरल एंट्री के लिए 7,000 रुपए से शुरू थी. दो दिन के कॉन्सर्ट में फैंस की भीड़ को सिंगर के गानों पर थिरकते हुए देखा गया. इतना ही नहीं, बॉलीवुड के बड़े स्टार्स को भी शो में देखा गया. यह भी पढ़ें : राष्ट्रपति मुर्मू ने छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों को दी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं

एनरिक इग्लेसियस ने भी अपने सोशल मीडिया पर फैन मूमेंट को कैप्चर किया. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें गाड़ी में बैठी लड़की मुंबई के जाम में फंसी थी, लेकिन वह गाड़ी में बैठे सिंगर को प्यार से निहार रही थी. सिंगर ने भी गाड़ी की खिड़की नीचे करके लड़की को 'हाय' कहा और उस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया. स्पैनिश पॉप सिंगर 13 साल बाद भारत में कॉन्सर्ट करने के लिए आए थे और शायद इसी वजह से फैंस उन्हें लाइव देखने और सुनने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे. सिंगर 2004 में पहली और 2012 में दूसरी बार भारत आए थे. उन्होंने भारत के कई शहरों में लाइव परफॉर्म किया था. उनके कॉन्सर्ट पुणे, बेंगलुरु और गुरुग्राम में हुए थे. सिंगर को ‘किंग ऑफ लैटिन पॉप’ के नाम से भी जाना जाता है और उनके गाने फैंस को दीवाना बना देते हैं. उनके एनरिक अंग्रेजी एल्बम के गानों को बहुत पसंद किया गया था, जिसके तीन गाने आज भी गुनगुनाए जाते हैं.