Mumbai Offices Update: मुंबई में भारी बारिश के बीच आज ऑफिस खुले रहेंगे या बंद? जानें लेटेस्ट अपडेट

(Photo Credits Twitter)

Mumbai Offices Update: मुंबई सहित आसपास के जिलों में पिछले चार दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है. 20 अगस्त, बुधवार को भी मुंबई में भारी बारिश का सिलसिला जारी है. ऐसे में सवाल क्या आज मुंबई में सरकारी और प्राइवेट ऑफिस खुले रहेंगे या बंद होंगे? आइए जानें ताजा अपडेट.

क्या आज मुंबई के ऑफिस बंद रहेंगे?

मुंबई में आज भी भारी बारिश का अनुमान है, लेकिन बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने अभी तक ऑफिसों के बंद होने के बारे में कोई आदेश जारी नहीं किया है. इसका मतलब है कि मुंबई के सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस आज खुलने की संभावना है, लेकिन मौसम की स्थिति को देखते हुए किसी भी वक्त बदलाव हो सकता है. Maharashtra Rain Update: मुंबई सहित महाराष्ट्र में भारी बारिश से बिगड़े हालत, अब तक 6 लोगों की मौत, 5 लापता, राहत बचाव कार्य जारी

19 अगस्त को ऑफिस थे बंद:

मुंबई में भारी बारिश के चलते मंगलवार, 19 अगस्त को सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस बंद थे. प्राइवेट ऑफिस के कर्मचारियों को काम घर से करने की सलाह दी गई थी ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके. BMC की तरफ से यह आदेश मंगलवार को सुबह भारी बारिश शुरू होने के कुछ समय फैसला लिया गया

मंगलवार को सभी स्कूल भी थे बंद

मुंबई में भारी बारिश के चलते मंगलवार को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज भी बंद थे. हालांकि मुंबई में स्कूल और कॉलेज आज बंद रखने के बारे में बीएमसी की तरफ से किसी भी तरह की घोषणा नहीं हुई है. लेकिन फेक मैसेज के चलते मुंबई के कुछ स्कूल और कॉलेज आज बंद हैं.

मुंबई का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान:

मौसम विभाग के अनुसार, मुंबई में भारी बारिश का सिलसिला 21 अगस्त तक जारी रहेगा, और इसके बाद भी बारिश की संभावना बनी रहेगी। इसका मतलब है कि कल यानी गुरुवार को भी मुंबईवासियों को भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मंगलवार को भारी बारिश के दौरान बड़ी संख्या में लोग ट्रेन और बसों में फंस गए थे। हालांकि, प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश की।

बीएमसी और मुंबई पुलिस की अपील

मुंबई में जारी भारी बारिश के बीच, बीएमसी और मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम अपडेट्स पर नजर रखें और अगर बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें. साथ ही, उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

बरसात के कारण जानमाल की क्षति

मुंबई और महाराष्ट्र में जारी भारी बारिश के कारण अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा, 5 से ज्यादा लोग जलजमाव और बाढ़ के कारण लापता हैं. ऐसे में अधिकारियों ने राहत कार्यों को तेज कर दिया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की है.