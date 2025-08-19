मुंबई के लिए खुशखबरी! झीलों में पानी 92% से ज़्यादा, भारी बारिश से विहार झील भी हुई ओवरफ्लो

मुंबई की सात प्रमुख झीलें 92% से ज़्यादा भर गई हैं. (Photo: X)

Mumbai Lakes Water Level: मुंबई वालों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है. शहर को पानी सप्लाई करने वाली सात ज़रूरी झीलें अब 92.42% तक भर गई हैं. लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मंगलवार को झीलों में पानी का स्तर और बढ़ गया.

सोमवार को विहार झील भी पूरी तरह भरकर ओवरफ्लो हो गई. यह इस सीज़न में ओवरफ्लो होने वाली चौथी झील है. इससे पहले तुलसी, मोडक सागर और तानसा झीलें भी लबालब भर चुकी हैं.

मुंबई को इन्हीं 7 झीलों से मिलता है पानी

मुंबई की पानी की ज़रूरतें सात झीलों से पूरी होती हैं. ये हैं - मोडक सागर, तानसा, भातसा, अपर वैतरणा, विहार, तुलसी और मध्य वैतरणा. ये सभी झीलें बारिश के पानी से ही भरती हैं. पिछले कुछ दिनों से हो रही ज़ोरदार बारिश की वजह से इन झीलों का जलस्तर तेज़ी से बढ़ा है.

हालांकि, यह पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम है. पिछले साल इसी समय पर झीलों में 93.17% पानी था.

किस झील में कितना पानी है?

अभी सभी सात झीलों में पानी का स्तर कुछ इस तरह है:

अपर वैतरणा: 88.01%

मोडक सागर: 91.74%

तानसा: 99.26%

मध्य वैतरणा: 97.51%

भातसा: 90.80%

विहार: 100%

तुलसी: 100%

बीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में विहार और तुलसी झील के आस-पास के इलाकों में 200 मिमी से ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से ये दोनों झीलें 100% भर गईं.

मुंबई के लिए मौसम का अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई और आस-पास के इलाकों के लिए आने वाले कुछ दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है:

19 अगस्त: कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना (रेड अलर्ट).

कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना (रेड अलर्ट). 20 अगस्त: कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश की संभावना (ऑरेंज अलर्ट).

कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश की संभावना (ऑरेंज अलर्ट). 21 अगस्त: कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है (येलो अलर्ट).

कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है (येलो अलर्ट). 22 अगस्त: मध्यम बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग ने बताया है कि पालघर, ठाणे और रायगढ़ में भी इस हफ़्ते मौसम का हाल ऐसा ही रहेगा.