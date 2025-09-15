Mumbai lake Water Stock Update: मुंबई में पानी की टेंशन खत्म! बारिश के बीच जलाशयों में जमा हुआ 98.49% जलभंडार

(Photo Credits WC)

Mumbai lake Water Stock Update: महाराष्ट्र में अच्छी बारिश के बीच मुंबई वासियों के लिए खुशखबरी है। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली सातों झीलें भर चुकी हैं, सिर्फ कुछ ही फीसदी भरने को बाकी है. बीएमसी की तरफ से सोमवार, 15 सितंबर को सुबह 6 बजे तक जारी ताजा जानकारी के अनुसार, झीलों में 98.49 फीसदी पानी जमा हो चुका है. कुछ ही फीसदी और भरने को हैं. यह भी पढ़े: Mumbai Lake Water Level Update: मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली सातों झीलों में तुलसी ओवरफ्लो, अन्य भी भरने की कगार पर (Watch Video)

: सातों झीलों का कुल लाइव स्टोरेज कैपेसिटी 14,47,363 मिलियन लीटर है. वर्तमान में 14,26,000 मिलियन लीटर से अधिक पानी जमा है, जो 98.49% है। यह पिछले वर्ष की इसी तारीख से बेहतर स्थिति है, जब स्तर 97.5% के आसपास था. बारिश का असर: पिछले 24 घंटों में कैचमेंट एरिया में औसतन 20-50 मिमी बारिश हुई, जिससे सभी झीलों का स्तर बढ़ा. विहार झील में सबसे अधिक 61 मिमी बारिश दर्ज की गई. इससे शहर में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी और कटौती की आशंका समाप्त हो गई है.

झीलों का जल स्तर

झील का नाम क्षमता (मिलियन लीटर) वर्तमान स्तर (%) पिछले दिन से बदलाव तांसा झील (Tansa) 1,45,080 99.50 +0.5 भातसा झील (Bhatsa) 9,36,000 98.20 +0.3 मोडक सागर (Modak Sagar) 1,61,860 100.00 स्थिर (ओवरफ्लो) तुलसी झील (Tulsi) 22,000 100.00 स्थिर (ओवरफ्लो) विहार झील (Vihar) 27,698 100.00 स्थिर (ओवरफ्लो) अपर वैतरणा (Upper Vaitarna) 3,09,000 98.80 +0.4 मिडल वैतरणा (Middle Vaitarna) 1,59,725 97.90 +0.2

मोडक सागर, तुलसी और विहार झीलें पहले से ही 100% पर हैं और ओवरफ्लो कर रही हैं. बाकी झीलें भी जल्द भरने वाली हैं. यानी मुंबई में अब पानी की कटौती टेंशन ख़त्म हो गई.