Mumbai High Tide Alert: मुंबई में भारी बारिश के बीच समुद्र में हाई टाइड का अलर्ट; आज सुबह 9:16 बजे उठेंगी ऊंची लहरें!

(Photo Credits ANI)

Mumbai High Tide Alert: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में शुक्रवार, 15 अगस्त से मूसलधार बारिश (Heavy Rain) जारी है, जिससे पूरी मुंबई जलमग्न हो गई है. मुंबई में जारी भारी बारिश के बीच समुद्र में आज 19 अगस्त सुबह 9:16 बजे हाई टाइड (Tide Alert) आने की संभावना जताई जा रही है.

हाई टाइड आने पर मुंबई में जल भराव हो सकता है

अगर मुंबई में बारिश के दौरान हाई टाइड आता है, तो हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि हाई टाइड के दौरान समुद्र का पानी मुंबई की तरफ आता है, जिससे जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

सोमवार को भी समुद्र में हाई टाइड आया था

सोमवार को भी मुंबई में हाई टाइड आया था, लेकिन राहत की बात यह रही कि BMC द्वारा जताई गई ऊंची लहरों की उम्मीद से वह थोड़ी कम ही आईं, जिससे मुंबई में पानी भरने की समस्या तो आई, लेकिन हाई टाइड का उतना असर नहीं देखने को मिला.

BMC की अपील

हाई टाइड के दौरान BMC ने नागरिकों से अपील की है कि वे समुद्र के किनारे पर न जाएं. खासकर आज, जब समुद्र में हाई टाइड आएगा, तो लोगों को समुद्र के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है.

BMC ने मदद के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन जारी की

मुंबई में भारी बारिश के बीच BMC ने नागरिकों को सहायता देने के लिए सोमवार को हेल्पलाइन नंबर 1916 जारी किया. इस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी आपातकालीन स्थिति में नागरिक तुरंत संपर्क कर सकते हैं और आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं.