Mumbai: वर्ली BDD चाल के निवासियों के लिए खुशखबरी! सीएम देवेंद्र फडणवीस के हाथों आज 556 नए घरों की चाबियां सौंपी जाएंगी
Devendra Fadnavis- FB

मुंबई के वर्ली BDD चाल के निवासियों के लिए   स्वतंत्रता दिवस से खुशखबरी है. मुंबई की बहुप्रतीक्षित बीडीडी (बॉम्बे डेवेलपमेंट डिपार्टमेंट) चाल पुनर्विकास परियोजना के तहत बने नए घरों की चाबियां आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों वितरित की जाएंगी. यह चाबी वितरण का कार्यक्रम यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, माटुंगा (वेस्ट) में सुबह 11 बजे होगा. वितरण समारोह में पहले चरण में वर्ली BDD चाल के डी और ई विंग के कुल 556 फ्लैट्स आवंटित किए जाएंगे.

आदित्य ठाकरे की संभावित अनुपस्थिति

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्थानीय विधायक आदित्य ठाकरे के शामिल न होने की संभावना है. खबरों के अनुसार, भाषण सूची में उनका नाम शामिल न होने से वे नाराज हैं और शायद समारोह में हिस्सा न लें. इसे सत्तारूढ़ और विपक्ष के बीच तनाव की झलक माना जा रहा है. यह भी पढ़े: Pune MHADA Home: महाराष्ट्र के पुणे में म्हाडा का फ्लैट खरीदने का सुनहरा मौका, ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर जल्द करें आवेदन

एशिया की सबसे बड़ी शहरी पुनर्विकास योजना

बीडीडी चाल पुनर्विकास परियोजना एशिया की सबसे बड़ी शहरी नवीनीकरण योजनाओं में से एक है. वर्ली के पहले चरण में 121 पुरानी चालों में रहने वाले 9,689 निवासियों का पुनर्वास किया जाएगा. MHADA ने कुल भूमि का 65% हिस्सा पुनर्वास के लिए आवंटित किया है.

500 वर्ग फुट के आधुनिक फ्लैट्स

वर्तमान में 160 वर्ग फुट के छोटे कमरों में रहने वाले पात्र निवासियों को MHADA द्वारा 500 वर्ग फुट के आधुनिक 2BHK फ्लैट्स मुफ्त में प्रदान किए जाएंगे. यह परियोजना केवल आवास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक आत्मनिर्भर टाउनशिप के रूप में विकसित की जा रही है.

आधुनिक सुविधाओं से लैस टाउनशिप

इस टाउनशिप में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, स्कूल, जिम, अस्पताल, हॉस्टल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सोलर एनर्जी सिस्टम और वर्षा जल संचयन जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी. साथ ही, बिल्डिंग का 12 साल तक का मेंटेनेंस MHADA द्वारा किया जाएगा.

कार्यक्रम का होगा लाइव कास्ट

चाबी वितरण समारोह MHADA के आधिकारिक यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बन सकें