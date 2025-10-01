Mumbai: बिजनेस मैन से 3.10 करोड़ की ठगी, बिल्डर ने फ्लैट दिलाने के नाम पर लूटे पैसे

मुंबई में एक बिजनेस मैन ने आरोप लगाया है कि लोअर परेल के Ison Heights प्रोजेक्ट में उन्हें फ्लैट दिलाने के नाम पर 3.10 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की गई. इस मामले में Hatadiya Builders Pvt. Ltd. के बिल्डर इश्वरलाल लखाड़ा के खिलाफ एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है. शिकायतकर्ता चंपत सुथार (49), जो चिन्नपोकली (ईस्ट) में रहते हैं और ग्लास व्यवसाय चलाते हैं, 2014 में नया फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे थे. एक व्यवसायिक संपर्क के माध्यम से उन्हें रियल एस्टेट एजेंट चंपलाल जैन से मिलवाया गया, जिन्होंने उन्हें लोअर परेल स्थित Ison Heights प्रोजेक्ट दिखाया.
चंपलाल जैन ने सुथार को भरोसा दिलाया कि भवन के 14 फ्लोर पहले ही बन चुके हैं और 18 महीनों में फ्लैट की डिलीवरी हो जाएगी. साइट विजिट से प्रभावित होकर सुथार ने खरीदारी की और बिल्डर इश्वरलाल लखाड़ा से संपर्क किया.
कहां आई परेशानी
फ्लैट नंबर 702, 7वीं मंजिल का सौदा 2.46 करोड़ रुपये में तय हुआ. फ्लैट के लिए 2.36 करोड़ और पार्किंग के लिए 10 लाख. अप्रैल 2014 से अगस्त 2016 के बीच, सुथार ने 1.12 करोड़ रुपये चेक से और 1.30 करोड़ रुपये नकद में भुगतान किया. इसके बाद भी लखाड़ा फ्लैट एग्रीमेंट की प्रक्रिया से बचते रहे.
निर्माण में रुकावट और अतिरिक्त भुगतान
2017 और 2018 में प्रोजेक्ट का निर्माण रुक गया. जनवरी 2019 में काम फिर से शुरू हुआ, लेकिन बिल्डर ने अतिरिक्त भुगतान की मांग की. सुथार ने 67.82 लाख रुपये और ट्रांसफर किए.
कुल भुगतान 3.10 करोड़ तक पहुंचा
अप्रैल 2024 तक सुथार का कुल भुगतान 3.10 करोड़ रुपये हो गया. बिल्डर ने सितंबर 2024 तक फ्लैट देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मार्च 2025 में सुथार ने 15 दिन में कब्जा देने की मांग के साथ कानूनी नोटिस भेजा.
शिकायत के आधार पर पुलिस ने इश्वरलाल लखाड़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (ठगी) के तहत केस दर्ज किया है. मामले की जांच जारी है.