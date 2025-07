Mohan Bhagwat Video: केरल के कोच्चि में बोले RSS चीफ मोहन भागवत, 'विकसित भारत कभी भी युद्ध का कारण नहीं बनेगा'

Mohan Bhagwat Video: संघ प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों केरल के कोच्चि दौरे पर हैं, जहां रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने अपने भाषण में कहा, "विकसित भारत, विश्व गुरु भारत, कभी भी युद्ध का कारण नहीं बनेगा और न ही कभी किसी का शोषण करेगा.

आगे संघ प्रमुख ने कहा, "हम मेक्सिको से लेकर साइबेरिया तक गए हैं, हम पैदल चले, छोटे-छोटे बोटों में यात्रा की, हमने किसी के क्षेत्र में घुसकर उसे नष्ट नहीं किया, न ही किसी का राज्य हड़पा. हमने सभी को सभ्यता सिखाई. भारतीय ज्ञान की परंपरा देखें, वह सत्य में निहित है, और इस सत्य में संपूर्ण संसार की एकता का भाव है.

#WATCH | Kochi, Kerala: RSS Chief Mohan Bhagwat, says, "...Viksit Bharat, Vishwa Guru Bharat, will not be the cause of war even now, will never exploit. We have gone from Mexico to Siberia, we walked on foot, and we went in small boats. We did not invade anyone's territory and… pic.twitter.com/DzbLfeFkyw

— ANI (@ANI) July 27, 2025