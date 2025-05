Civil Defence Mock Drill: सिलीगुड़ी के स्कूल में मॉक ड्रिल का आयोजन, छात्रों को आपातकालीन बचाव के लिए दी गई ट्रेनिंग; देखें VIDEO

Civil Defence Mock Drill: पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक स्कूल में बुधवार 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. यह मॉक ड्रिल केंद्र सरकार के निर्देश पर 'ऑपरेशन अभ्यास' के तहत देश के 244 से अधिक जिलों में आयोजित की जा रही है. भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इस तरह के अभ्यास का उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से स्कूली छात्रों, को आपातकालीन स्थितियों जैसे हवाई हमले के लिए तैयार करना है.

मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी सायरन, ब्लैकआउट सिमुलेशन, सुरक्षित निकासी अभ्यास और आपातकालीन बचाव कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया. इस दौरान छात्रों को आपदा प्रबंधन और सुरक्षित व्यवहार के तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई. यह अभ्यास सिविल डिफेंस की तैयारियों का मूल्यांकन करने और नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह भी पढ़े: Civil Defense Mock Drill 2025: 7 मई को कहां-कहां होगी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, यहां देखें राज्य और जिलों की पूरी लिस्ट

#WATCH | Civil defence mock drill being carried out at a school in West Bengal's Siliguri pic.twitter.com/ag9yJSwFnx

— ANI (@ANI) May 7, 2025