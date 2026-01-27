Mira-Bhayandar Flyover Video: मीरा-भयंदर फ्लाइओवर का वीडियो वायरल, 4-लेन से अचानक 2-लेन होने पर MMRDA ने दी ये सफाई

Mira-Bhayandar Flyover Video: मुंबई के पास मीरा-भयंदर क्षेत्र में नवनिर्मित डबल-डेकर फ्लाइओवर का एक ड्रोन वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिखाया गया है कि चार लेन वाली सड़क बीच हवा में अचानक घटकर केवल दो लेन की रह गई है. 26 जनवरी को 'GemsOfMBMC' नामक एक्स (X) अकाउंट से साझा किए गए इस फुटेज के बाद, नागरिकों ने इसके डिजाइन और संभावित हादसों को लेकर चिंता जताई है.

सोशल मीडिया पर 'डिजाइन फॉल्ट' की चर्चा

वीडियो सामने आने के बाद कई नेटिजन्स ने इसे "इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना" बताते हुए तंज कसा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क का इस तरह अचानक संकरा होना रात के समय वाहन चालकों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इससे ट्रैफिक जाम (बॉटलनेक) की स्थिति पैदा होगी. कुछ यूजर्स ने सड़क के किनारों को "शार्प" यानी नुकीला बताते हुए इसे सुरक्षा के लिहाज से "डेथ ट्रैप" करार दिया. यह भी पढ़े:  Mumbai Metro Line 6 Update: मुंबई मेट्रो लाइन-6 को लेकर बड़ा अपडेट; कंजुरमार्ग डिपो के बिना शुरू होगी सेवा, MMRDA ने तैयार किया ये प्लान

मीरा-भयंदर फ्लाइओवर का वीडियो वायरल

MMRDA ने स्पष्ट किया भविष्य का प्लान

सोशल मीडिया पर बढ़ते विवाद के बीच, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने 27 जनवरी को इस पर अपना आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया. MMRDA के अनुसार, फ्लाइओवर अचानक संकरा नहीं हुआ है, बल्कि इसे भविष्य की जरूरतों और वर्तमान 'डेवलपमेंट प्लान' (DP) के अनुसार डिजाइन किया गया है.

प्राधिकरण ने बताया कि वर्तमान में गोल्डन नेस्ट सर्कल के आगे सड़क की चौड़ाई कम है. योजना के मुताबिक, इस फ्लाइओवर को भयंदर पूर्व और भयंदर पश्चिम को जोड़ने के लिए बनाया गया है.

क्यों कम की गई सड़क की चौड़ाई?

MMRDA ने स्पष्ट किया कि:

  • वर्तमान एलाइनमेंट के अनुसार भयंदर ईस्ट की ओर जाने वाला हिस्सा पहले आता है, इसलिए 4-लेन को फिलहाल 2-लेन में बदला गया है.

  • शेष दो बाहरी लेन भविष्य के विस्तार के लिए हैं, जो पश्चिमी रेलवे लाइन के ऊपर से होते हुए भयंदर वेस्ट की ओर जाएंगी.

  • जगह की कमी और डीपी रोड की सीमाओं के कारण यह बदलाव आवश्यक था.

    MMRDA की सफाई

सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम

सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए MMRDA ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं. इसमें रंबल स्ट्रिप्स, डेलिनिएटर्स (delineators), रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड, एंटी-क्रैश बैरियर और दिशा सूचक बोर्ड लगाए गए हैं.

यह फ्लाइओवर मेट्रो लाइन 9 प्रोजेक्ट का हिस्सा है और फरवरी में इसके उद्घाटन की संभावना जताई जा रही है.