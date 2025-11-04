Siddharthnagar Shocker: नाबालिग से दरिंदगी के बाद बनाया VIDEO, दोस्तों संग किया महीनों तक शोषण; 8 आरोपी गिरफ्तार

Siddharthnagar Minor Rape Case (Photo- Pixabay)

Siddharthnagar Minor Rape Case: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से एक सनसनीखेज और शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां कपिलवस्तु थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को पहले प्यार के नाम पर धोखा दिया, फिर ब्लैकमेल करके महीनों तक उसका यौन शोषण (Kapilvastu Rape Case) किया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपिलवस्तु थाना क्षेत्र की एक किशोरी को जुरैद नाम के युवक ने पहले प्रेम जाल में फंसाया. फिर नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

उसने घटना का वीडियो और तस्वीरें भी बना लीं. इसके बाद ब्लैकमेलिंग का दौर शुरू हो गया. आरोपी ने धमकी दी कि अगर वह नहीं मानी तो उसकी तस्वीरें वायरल कर देगा.

प्रेमी ने बनाया वीडियो, दोस्तों संग किया महीनों तक शोषण

दोस्तों को वीडियो भेजकर की दरिंदगी

आरोपी जुरैद ने लड़की की अश्लील तस्वीरें और वीडियो अपने दोस्तों को भेजे. बताया जा रहा है कि उसके साथी भी लड़की को बहला-फुसलाकर अलग-अलग जगहों पर ले गए और उसके साथ दरिंदगी की. यह सिलसिला लगभग आठ महीने तक चलता रहा. इस दौरान नाबालिग लड़की मानसिक रूप से टूट गई और आखिरकार उसने अपने परिवार को सब कुछ बता दिया.

परिवार ने थानें में दर्ज कराई शिकायत

पीड़िता के परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आठ नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. जाता जानकारी के अनुसार, अभी तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

महिला एवं बाल हेल्पलाइन नंबर

चाइल्डलाइन इंडिया – 1098; गुमशुदा बच्चे एवं महिलाएँ – 1094; महिला हेल्पलाइन – 181; राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन – 112; राष्ट्रीय महिला आयोग हिंसा विरोधी हेल्पलाइन – 7827170170; पुलिस महिला एवं वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन – 1091/1291।