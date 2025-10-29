Ahmedabad: :'जाको राखे साइयां मार सके न कोय.. अहमदाबाद में कार के नीचे आई बच्ची, फिर हुआ चमत्कार, बाहर भी खुद ही निकली, VIDEO आया सामने
The car driver ran over the girl (Credit-@motordave2)

Ahmedabad News: अहमदाबाद (Ahmedabad) में  एक एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है. जिसमें एक युवक ने कार चलाते हुए सीधे एक बच्ची पर ही कार चढ़ा दी. लेकिन ऐसा कुछ हुआ की बच्ची को कुछ नहीं हुआ. दरअसल बच्ची कार के बीच में आई थी और जिसके कारण जब कार उसपर से निकल गई तो बच्ची भी बाहर निकल गई. इसके बाद बच्ची को देखकर आसपास के लोग दौड़ पड़े और बच्ची के परिजन भी पहुंचे. इसके बाद बच्ची की मां ने जमकर इस युवक की पिटाई कर दी.

बताया जा रहा है की जिसने ये कार चलाई,वह नाबालिग था और इसकी वजह से एक बच्ची की जान जाते जाते बची. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @motordave2 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Mehsana Road Accident: गुजरात के मेहसाणा में सड़क दुर्घटना में दो महिलाओं की मौत, आरोपियों की तलाश जारी

बच्ची को कार सवार ने कुचला

कैसे हुआ एक्सीडेंट?

यह घटना 29 अक्टूबर 2025 की बताई जा रही है, जो शिव बंग्लोज इलाके में हुई. वीडियो में एक तीन साल की बच्ची घर के बाहर खेलती हुई सड़क पर आती है, तभी एक नाबालिग (Minor) लड़का कार चलाते हुए वहां पहुंचता है और सीधे बच्ची के ऊपर से कार चढ़ा देता है.घटना के बाद कार कुछ मीटर तक आगे बढ़ गई. वहां मौजूद लोगों के दिल थम गए, क्योंकि बच्ची पूरी तरह कार के नीचे चली गई थी. लेकिन तभी चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला.बच्ची खुद रेंगते हुए कार के नीचे से बाहर आई और नॉर्मल तरीके से अपने घर की ओर चल दी.

गुस्साई महिला ने कार सवार की कर दी पिटाई

यह सब देखकर आस-पास के लोग मौके पर दौड़े.वीडियो (Video) में देख सकते है की की बच्ची की मां नाबालिग चालक थप्पड़ मार रही है. इस घटना के दौरान इलाके में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग बच्चे की हालत जानने के लिए एकत्र हो गए।

पुलिस जांच में जुटी

स्थानीय पुलिस (Police) ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.अब यह पता लगाया जा रहा है कि कार किसकी थी और नाबालिग को वाहन किसने सौंपा. पुलिस का कहना है कि वाहन मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है.वीडियो से साफ हुआ कि कार की नंबर प्लेट तक नहीं लगी थी. चालक नाबालिग था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था. इस पर लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई और पुलिस को सूचना दी.

 