Meerut Toll Plaza Video: यूपी के मेरठ में कार चालक ने टोल प्लाजा पर टोलकर्मी को कुचलने की कोशिश की; देखें हैरान कर देने वाला वीडियो

(Photo Credits Twitter)

Meerut Toll Plaza Video: उत्तरप्रदेश के मेरठ जिले के सिवाया टोल प्लाज़ा पर रविवार को एक सनसनीखेज घटना घटी, जब एक कार सवार युवक ने मामूली कहासुनी के बाद टोल कर्मचारी को कुचलने की कोशिश की. आरोपी युवक ने अपनी गाड़ी को दो बार इधर-उधर घुमाया और फिर बार-बार टोल कर्मचारी की ओर तेज़ी से गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की.

टोल प्लाजा पर टोलकर्मी को कुचलने की कोशिश

गनीमत रही कि टोलकर्मी समय रहते खुद को बचाने में कामयाब हो गया, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना टल गई.इस पूरी घटना का वीडियो टोल प्लाज़ा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया, और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. Hapur Toll Plaza Video: हापुड़ के टोल प्लाजा पर मारपीट! महिला ने कैबिन में घुसकर कर्मचारी का गला दबाया और मारे कई थप्पड़, घटना का वीडियो आया सामने

मेरठ टोल प्लाजा वीडियो

उत्तर प्रदेश : मेरठ में सिवाया टोल प्लाजा पर एक गाड़ी ने टोलकर्मी को 2 बार कुचलने का प्रयास किया, गुंडई का Video देखिए... pic.twitter.com/bljM4KpJsd — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) August 17, 2025

टोल प्लाजा पर पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएँ

यह पहली बार नहीं है जब टोल प्लाजा पर इस प्रकार की घटना हुई हो. इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें वाहन चालक ने टोलकर्मियों के साथ बदसलूकी की या उन्हें जानबूझकर चोट पहुंचाने की कोशिश की. इस घटना के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि इस तरह की दादागिरी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर काबू पाया जा सके.