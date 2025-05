Meerut Shocker: पति द्वारा दाढ़ी कटवाने से मना करने पर महिला अपने देवर के साथ भागी, चाहती है तलाक

मेरठ, 2 मई: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक असामान्य वैवाहिक घटना में दाढ़ी को लेकर अपने पति से कई बार मतभेद होने के बाद एक महिला अपने देवर के साथ भाग गई. मुस्लिम धर्मगुरु शाकिर की शादी अर्शी से सात महीने पहले हुई थी, जब अर्शी ने उस पर दाढ़ी कटवाने का दबाव बनाना शुरू किया. दंपति के वैवाहिक तनाव बढ़ गए और अर्शी को अंततः शाकिर के छोटे भाई साबिर से प्यार हो गया, जो शाकिर के अनुसार, क्लीन शेव था. फरवरी में अर्शी और साबिर भाग गए, जिससे शाकिर टूट गया. NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, अर्शी ने अपने पति के इस दावे को खारिज कर दिया है कि दाढ़ी उनके अलग होने का मुख्य कारण थी. उनके अनुसार, शादी में असली मुद्दा शाकिर की यौन अयोग्यता थी एक ऐसा दावा जिसने चल रहे विवाद को और जटिल बना दिया है.

अर्शी ने कहा कि उनका अलग होने का फैसला केवल उनकी दाढ़ी के कारण नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते में गहरे व्यक्तिगत मुद्दों से उपजा था. शाकिर के आरोपों के बावजूद, उसने इस बात पर जोर दिया कि साबिर के साथ उसका रिश्ता समय के साथ विकसित हुआ था और उसका जाना उससे शादी करने की इच्छा पर आधारित था. जैसे-जैसे मामले ने नाटकीय मोड़ लिया, अर्शी और साबिर को आखिरकार खोज निकाला गया, अर्शी अपने प्रेमी के साथ अपने माता-पिता के घर पहुंची. शाकिर, जो अभी भी विश्वासघात से उबर नहीं पाया था, ने महीनों तक उन्हें ढूंढने की कोशिश की और यहां तक कि गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई. जब अर्शी वापस लौटी, तो उसने स्पष्ट किया कि वह अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और उसने तलाक मांगा.

देवर के साथ भागी महिला:

Meerut: A wife elopes with her clean-shaven husband's younger brother after she repeatedly requested her husband to shave his beard, but he refused.



