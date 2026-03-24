Meerut Shocker: UP के मेरठ में टॉफी दिलाने के बहाने 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, 45 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार; VIDEO

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Meerut Shocker: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना प्रकाश में आई है. यहां एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने 4 साल की मासूम बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपक उर्फ पिंटू को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित बच्ची की हालत को देखते हुए उसे चिकित्सकीय उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. गिरफ्तार आरोपी बच्ची का रिश्तेदार बताया जा रहा है.

टॉफी का लालच देकर वारदात को दिया अंजाम

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, घटना उस समय हुई जब मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. आरोपी दीपक उर्फ पिंटू ने बच्ची को टॉफी देने का लालच दिया और उसे अपने सूने घर के अंदर ले गया. काफी देर तक जब बच्ची वापस नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन जब आरोपी के घर पहुंचे, तो वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए. यह भी पढ़े: UP Rape Case: शादी का झांसा देकर पीएचडी छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोप में व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस का बयान

उत्तर प्रदेश – मेरठ में टॉफी खिलाने के बहाने 4 साल की बच्ची को घर में बुलाकर रेप, 45 वर्षीय आरोपी दीपक उर्फ पिंटू गिरफ्तार। दीपक 3 बेटियों का पिता है, पत्नी की मौत हो चुकी है। pic.twitter.com/NSiPYzoYet — Sachin Gupta (@Sachingupta) March 24, 2026

आरोपी का पारिवारिक पृष्ठभूमि

पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी दीपक खुद तीन बेटियों का पिता है. उसकी पत्नी की कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी है और वह घर में अपनी बेटियों के साथ ही रहता था. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

पुलिस की कार्रवाई और मेडिकल जांच

मेरठ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया है और साक्ष्य जुटाए गए हैं. पीड़ित बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है ताकि कोर्ट में आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए जा सकें. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी फास्ट ट्रैक जांच की जाएगी ताकि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके.

स्थानीय लोगों में आक्रोश

इस घटना के बाद इलाके के लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. स्थानीय निवासियों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है और लोगों से संयम बरतने की अपील की है.