Mathura Boat Accident: केसी घाट के पास नाव पलटने से 6 की मौत, PM मोदी और CM योगी ने जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: X)

Mathura Boat Accident: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मथुरा (Mathura) में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां यमुना नदी में नाव पलटने से कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद मौके पर बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने गहरा शोक व्यक्त किया है. Mathura: यमुना नदी में डूबने लगा नाबालिग, लोग बनाते रहे मोबाइल से वीडियो, तेज बहाव में बह गया बच्चा, मथुरा का VIDEO आया सामने

बताया जा रहा है कि यह हादसा यमुना नदी में स्थित केसी घाट के पास हुआ, जहां श्रद्धालुओं से भरी नाव अचानक पलट गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि वह इस हादसे से “गहराई से दुखी” हैं. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव मदद कर रहा है.

वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को “अत्यंत दुखद और हृदय विदारक” बताया. उन्होंने अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य तेज करने और घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

जिला अधिकारी सीपी सिंह के अनुसार, यह हादसा दोपहर करीब 2:45 बजे हुआ, जब लुधियाना से आए करीब 30 लोग दो नावों में सवार थे. बताया जा रहा है कि एक नाव तैरते हुए पीपा पुल से टकराने के बाद पलट गई.

अब तक 6 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 16–17 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है. हालांकि, कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है.

हादसे के बाद पुलिस, प्रशासन और गोताखोरों की टीम मौके पर तैनात है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राहत कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक, घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.