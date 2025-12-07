कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन, लाखों लोग होंगे शामिल

(Photo Credits ANI)

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविवार को सनातन संस्कृति संसद के तत्वावधान में ‘लोक्खो कंठे गीता पाठ’ का विशाल आयोजन हुआ. इस कार्यक्रम में लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने एक साथ भगवद्गीता का सामूहिक पाठ किया, जिसे आयोजकों ने देश का अब तक का सबसे बड़ा गीता पाठ बताया.

मुख्य अतिथि ये रहे

मुख्य अतिथि पद्मभूषण साध्वी ऋतंभरा रहीं. कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, योगगुरु बाबा रामदेव, महामंडलेश्वर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज समेत देश भर के सैकड़ों संत-महात्मा उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे शामिल नहीं हो सके. यह भी पढ़े: UP के स्कूलों में होगा भगवद गीता और रामचरितमानस का पाठ, CM योगी ने की आध्यात्मिक शिक्षा की वकालत

दोपहर साढ़े 12 बजे तक चलेगा पाठ

सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह आध्यात्मिक महोत्सव दोपहर साढ़े 12 बजे तक चला.आयोजकों के अनुसार इससे पहले नवद्वीप, सिलिगुड़ी और कोलकाता में भी सफल गीता यज्ञ हो चुके हैं. भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी. पूरा मैदान ‘हरे कृष्ण-हरे राम’ के जयकारों और गीता श्लोकों से गूंजता रहा.