VIDEO: अहमदाबाद में ऑर्किड अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, 5वीं मंजिल से कूदकर लड़की ने बचाई जान

Ahmedabad Orchid Apartment Fire Video: गुजरात के अहमदाबाद के सरदारनगर इलाके में मंगलवार, 29 अप्रैल 2025 को ऑर्किड अपार्टमेंट (अत्रेय ऑर्किड सोसाइटी) में भीषण आग लग गई. आग चौथी मंजिल पर एक फ्लैट में शुरू हुई, जो तेजी से पांचवीं मंजिल तक फैल गई. प्रारंभिक जांच के अनुसार, आग का कारण एयर कंडीशनर यूनिट में शॉर्ट सर्किट या ओवरहीटिंग बताया जा रहा है. दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 20 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा, और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

भीषण आग लगने की वजह से इमारत में फंसे लोगों में दहशत फैल गई. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की अपनी ने जान बचाने के लिए पांचवीं मंजिल से छलांग लगा दी. नीचे मौजूद स्थानीय लोगों ने गद्दे और चादरों की मदद से बचा लिया. व्हीं कुछ निवासियों ने अपने बच्चों को बालकनी से नीचे फेंका, जिन्हें अन्य लोगों ने सुरक्षित बचा लिया. दमकल कर्मियों ने क्रेन-बेस्ड रेस्क्यू प्लेटफॉर्म ‘झूला’ का उपयोग कर फंसे हुए लोगों को निकाला. यह भी पढ़े: Bandra Mall Fire: मुंबई के फेमस मॉल में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने मैदान में उतारा ‘रोबोट’; VIDEO

#WATCH | Gujarat: Fire broke out in Orchid apartment in Ahmedabad's Sardarnagar yesterday. The fire has been brought under control. A total of 20 fire tenders were sent to the spot.

