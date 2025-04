Lucknow Fire Video: लखनऊ के फैजुल्लागंज में कई झुग्गियों में लगी भीषण आग, दमकल की टीम काबू पाने की कोशिश में जुटी

Lucknow Fire Video: लखनऊ के मड़ियांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत फैजुल्लागंज में सेकेंड राधा कृष्ण मंदिर के सामने वाली गली में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई. आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गईं हैं. जानकारी के अनुसार, आग की चपेट में कई झुग्गी-झोपड़ियां जलकर राख हो गईं, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग इतनी तेजी से फैली कि कई घरेलू गैस सिलेंडरों में विस्फोट हो गया, जिससे कोहराम मच गया.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) मंगेश कुमार (CFO Mangesh Kumar) ने बताया, "हमें सुबह 8:48 बजे आग की सूचना मिली थी. हमारी फायर टेंडर 10-15 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गईं. वर्तमान में 7 फायर टेंडर आग बुझाने में जुटी हैं. आग पर लगभग 90% काबू पा लिया गया है, और केवल कुछ सामान के नीचे थोड़ी आग बाकी है. आग पूरी तरह बुझने के बाद ही यह आकलन हो पाएगा कि कितनी झुग्गियां नष्ट हुई हैं. यह भी पढ़े: Delhi Fire Video: दिल्ली में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर, काबू पाने की कोशिश जारी

#WATCH | Lucknow | CFO Mangesh Kumar says, "We got information at 8:48 AM about the fire... Our tender arrived within 10-15 minutes and right now there are 7 tenders on the site working on the fire... The efforts to control fire are underway... It is not known how many huts were… https://t.co/j4ILprPDMx pic.twitter.com/j1oqIQYQyT

— ANI (@ANI) April 28, 2025