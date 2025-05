Mumbai Fire: मुंबई के पेडर रोड इलाके में कपड़ा के शोरूम में लगी भीषण आग, कड़ी मश्कक्त के बाद पाया गया काबू; VIDEO

Mumbai Fire: मुंबई के पेडर रोड इलाके में आज, 5 मई 2025 को सुबह 6:30 से 7:00 बजे के बीच सुक्ख शांति बिल्डिंग में स्थित एक कपड़ा शोरूम में भीषण आग लग गई. आग लगने से बिल्डिंग में हड़कंप मच गया.स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुँची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी. इस बिल्डिंग में कई वरिष्ठ नागरिक रहते हैं, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग को सुबह 7:06 बजे लेवल-I और 7:35 बजे लेवल-II घोषित किया गया। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. यह भी पढ़े: Mumbai Fire: मुंबई के भायखला में सालसेट बिल्डिंग में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू

#WATCH | On the fire incident on Peddar Road, Maharashtra Minister Mangal Prabhat Lodha says, "A fire broke out in Sukh Shanti building around 6.30am-7 am today due to a short circuit. There are many senior citizens in this building who have been evacuated. The cause of the fire… pic.twitter.com/YOSP69HLRr

— ANI (@ANI) May 5, 2025