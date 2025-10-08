कानपुर में सड़क किनारे खड़े दो स्कूटरों में जोरदार ब्लास्ट, 6 लोग घायल, इलाके में मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के कानपुर में बुधवार शाम उस समय अफरातफरी मच गई जब सड़क किनारे खड़ी दो स्कूटियों में अचानक धमाका हो गया. यह घटना शहर के भीड़भाड़ वाले मिश्री बाजार इलाके में हुई. धमाके में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें एक महिला भी शामिल है. सभी घायलों को इलाज के लिए उर्सुला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. कानपुर के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) अशुतोष कुमार के मुताबिक, धमाका बुधवार शाम करीब 7:15 बजे हुआ. दो स्कूटी सड़क किनारे खड़ी थीं, जिनमें अचानक विस्फोट हो गया. धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए और मौके पर भगदड़ मच गई.

उर्सुला अस्पताल में भर्ती घायलों का इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक, कुछ घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है. पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.

2 स्कूटियों में संदिग्ध स्थितियों में ब्लास्ट

मस्जिद की दीवारों में आई दरारें

धमाके का असर इतना जबरदस्त था कि पास स्थित मरकज मस्जिद की दीवारों में भी दरारें आ गईं. लोगों ने बताया कि आवाज लगभग 500 मीटर दूर तक सुनाई दी. धमाके के बाद पूरा क्षेत्र धुएं और धूल से भर गया.

अवैध पटाखों का शक, जांच में जुटी पुलिस

क्योंकि दीपावली से पहले इस इलाके में पटाखों के अवैध भंडारण की खबरें आती रहती हैं, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि धमाका इन्हीं पटाखों के कारण हुआ हो सकता है. हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. स्कूटी के मालिक का पता लगाया जा रहा है.

बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीम मौके पर

घटना के तुरंत बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गईं. इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है.