VIDEO: गोरखपुर में सामूहिक विवाह का आयोजन, एक साथ 1,200 जोड़े बंधे शादी के बंधन में, सीएम योगी ने की शिरकत और नवविवाहित जोड़ों को दिए उपहार

Mass Wedding in Gorakhpur: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एक साथ 1,200 जोड़े विवाह बंधन में बंधे. इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं शिरकत की और नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया और उपहार भी वितरित किए.

इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा, "यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोककल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है. यह ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान की अगली कड़ी है और सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने की दिशा में एक प्रयास है.

#WATCH | Gorakhpur | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath attends the mass wedding ceremony organised under the CM Mass Marriage Scheme and distributes gifts to the newly-wedded couples. pic.twitter.com/8OS82HgU4X

— ANI (@ANI) May 27, 2025