Manipur Tension: मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, उखरुल में पूर्व सैनिक समेत दो की हत्या से हालात बिगड़े; संदिग्ध उग्रवादियों पर FIR दर्ज

Manipur Tension: मणिपुर के उखरुल जिले में पूर्व सैनिक समेत दो लोगों की हत्या के बाद लगातार दूसरे दिन भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है और हमले में शामिल उग्रवादियों की तलाश जारी है. पुलिस के मुताबिक, लिटान पुलिस स्टेशन में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. यह हमला शनिवार को उखरुल जिले के रूडेई (टी.एम. कासोम गांव) के पास नागरिक और यात्री वाहनों पर घात लगाकर किया गया था.

हमले के तुरंत बाद अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात किया गया और रविवार को भी संयुक्त अभियान जारी रहा. इस घटना की कड़ी निंदा National Socialist Council of Nagalim (NSCN-IM) ने की है. संगठन ने इसे “गंभीर और उकसाने वाला कृत्य” बताते हुए आरोप लगाया कि कुकी उग्रवादी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SoO) समझौते के तहत काम कर रहे हैं.

संगठन ने यह भी कहा कि ऐसे हमले न सिर्फ तनाव बढ़ाते हैं बल्कि राज्य की मौजूदा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं. साथ ही चेतावनी दी कि नागा समुदाय अपनी जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठा सकता है.

पुलिस के अनुसार, इस हमले में मारे गए दोनों लोग नागा समुदाय से थे. उनकी पहचान चीनाओशांग शोकवुंगनाओ (45) और यारुइंगम वाशुम (42) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि इंफाल-दीमापुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-2) पर 10 से ज्यादा वाहनों पर घात लगाकर हमला किया गया. इस दौरान तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से दो की बाद में मौत हो गई.

उखरुल जिले के लिटान क्षेत्र में फरवरी से ही कुकी और तंगखुल नागा समूहों के बीच झड़पें जारी हैं. इस कारण NH-2 पर कई बार आवाजाही भी बाधित हुई है.

इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री Yumnam Khemchand Singh ने इस मामले की जांच National Investigation Agency को सौंपने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि इससे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच सुनिश्चित होगी. साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की भी घोषणा की गई है.

तंगखुल नागा समुदाय के शीर्ष संगठन Tangkhul Naga Long (TNL) ने इस हमले पर गहरा आक्रोश जताया है और इसे निर्दोष नागरिकों पर कायराना हमला बताया है. वहीं कुकी-जो परिषद (KZC) ने इस घटना में अपनी किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है. परिषद ने कहा कि शुरुआती जानकारी के अनुसार यह घटना किसी अन्य गुटों के बीच तनाव का परिणाम हो सकती है. फिलहाल इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात हैं और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है.