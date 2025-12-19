Manikrao Kokate: मंत्री पद से इस्तीफे के बाद NCP नेता माणिकराव कोकाटे हो सकते हैं गिरफ्तार? कोर्ट के फैसले के बाद नासिक पुलिस मुंबई पहुंची

(Photo Credits FB)

Manikrao Kokate News: एनसीपी नेता और अजित गुट से महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री माणिकराव कोकाटे ने न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफा सौंपने के एक दिन बाद नासिक पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पहुंच गई है. कोकाटे फिलहाल मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं, जहां वे आईसीयू में इलाजाधीन हैं.

नासिक कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारंट

दरअसल नासिक जिला और सत्र न्यायालय ने माणिकराव कोकाटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया. वारंट जारी होने के बाद कोकाटे अस्पताल में भर्ती हो गए. उन्हें गिरफ्तार करने के लिए नासिक पुलिस की 13 सदस्यीय टीम (10 कांस्टेबल और 3 अधिकारी) मुंबई पहुंच चुकी है. पुलिस की ओर से कहा गया है कि गिरफ्तारी की कार्रवाई उनकी चिकित्सा रिपोर्ट और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह के बाद तय की जाएगी. यह भी पढ़े: Vijay Wadettiwar on Manikrao Kokate: विजय वडेट्टीवार ने माणिकराव कोकाटे के बयान का किया सर्मथन, बोले- महाराष्ट्र सरकार की हालत बदतर

क्या है मामला

करीब 30 साल पुराने इस मामले में आरोप है कि माणिकराव कोकाटे ने नासिक शहर के एक उच्च स्तरीय क्षेत्र में कम आय दर्शाकर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दावा कर फ्लैट हासिल किया. उनके साथ उनके भाई विजय कोकाटे, पोपल सोनावने और प्रशांत गोवर्धने भी आरोपी हैं. ये फ्लैट्स निरमन व्यू अपार्टमेंट्स, कनाडा कॉर्नर में मुख्यमंत्री कोटा योजना के तहत प्राप्त किए गए थे.

फरवरी 2025 में नासिक जिला न्यायालय ने माणिकराव कोकाटे को दोषी ठहराया. इसके बाद उन्होंने सत्र न्यायालय में अपील की, जिसने दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा. इसके बाद मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा. फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट में उनके इस मामले में सुनवाई होनी बाकी हैं.

कोर्ट फैसले के बाद इस्तीफा

कोर्ट के फैसले के बाद माणिकराव कोकाटे ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार को अपना इस्तीफा सौंपा। नासिक जिला और सत्र न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी होने और सभी मंत्रालय पोर्टफोलियो खोने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर गवर्नर आचार्य देवव्रत को भेजा.