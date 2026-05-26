Ghaziabad Crime News: गाजियाबाद में अजीबो-गरीब वारदात, जनगणना टीम को घर का रास्ता युवक को बताना पड़ा भारी, नाराज पड़ोसी ने मारी गोली

प्रतीकात्मक तस्वीर (Image Credits: IANS)

Ghaziabad Crime News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है. यहां आदर्श नगर कॉलोनी में रहने वाले एक शख्स ने अपने पड़ोसी पर सिर्फ इस बात से नाराज होकर गोली चला दी क्योंकि उसने सरकारी जनगणना (Census) टीम को उसके घर का पता बता दिया था. इस हमले में पड़ोसी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है.

जनगणना अधिकारियों की मदद करना बना विवाद का कारण

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आदर्श नगर कॉलोनी में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर वीरेंद्र त्यागी (55) शनिवार को अपने घर पर मौजूद थे. इसी दौरान देशव्यापी जनगणना प्रक्रिया के तहत अधिकारियों की एक टीम सर्वे के लिए इस इलाके में पहुंची. टीम ने पहले वीरेंद्र त्यागी के घर पर परिवार की आवश्यक जानकारी दर्ज की. इसके बाद, अधिकारियों ने त्यागी से कॉलोनी के अन्य घरों की जानकारी और सटीक रास्ता बताने में मदद मांगी.

पड़ोसी होने के नाते वीरेंद्र त्यागी ने टीम की मदद की और उन्हें पास में ही रहने वाले रामपाल चौधरी (65) के घर तक पहुंचा दिया. बस यही बात आरोपी रामपाल चौधरी को इतनी नागवार गुजरी कि उसने इस हिंसक वारदात को अंजाम दे डाला.

अधिकारियों से बदतमीजी और पुलिस से फरारी

सहायक पुलिस आयुक्त (ACP मुरादनगर) भास्कर वर्मा ने बताया कि जब जनगणना कर्मचारी रामपाल चौधरी के घर पहुंचे और परिवार व किरायेदारों की जानकारी मांगने लगे, तो आरोपी गुस्सा हो गया. नशे में धुत रामपाल ने अधिकारियों के साथ बदतमीजी और गाली-गलौज शुरू कर दी, और डंडा लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ा.

स्थिति बिगड़ती देख जनगणना टीम ने आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी. हालांकि, जब तक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, आरोपी रामपाल चौधरी वहां से फरार हो चुका था.

घर का दरवाजा खुलवाकर मारी गोली

पुलिस टीम के वापस लौटते ही आरोपी रामपाल चौधरी दोपहर करीब 12 बजे वापस कॉलोनी आया. उसे जब पता चला कि वीरेंद्र त्यागी ने ही अधिकारियों को उसका घर दिखाया था, तो वह सीधे त्यागी के घर पहुंच गया. आरोपी ने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही वीरेंद्र त्यागी ने गेट खोला, रामपाल ने अवैध पिस्तौल से उनके सीने पर फायर झोंक दिया.

गोली सीधे वीरेंद्र त्यागी के सीने/पेट के हिस्से में लगी और वे लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े. फायरिंग की आवाज सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तुरंत मोदीनगर के एक अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की कार्रवाई

पीड़ित के बड़े भाई ज्ञानेंद्र कुमार की शिकायत पर मुरादनगर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास), 352 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान) और 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी रामपाल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी और आरोपी से विस्तृत पूछताछ में जुटी है.