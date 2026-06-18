IND vs AFG, 3rd ODI Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा टीम इंडिया बनाम अफगानिस्तान का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 3rd ODI Match Date And Time Details: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार यानी 20 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदंबरम स्टेडियम (M. A. Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को सात विकेट से हराया था. इसके बाद दूसरे वनडे में भारत ने 170 रन की बड़ी जीत दर्ज कर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. अब तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी. जबकि, अफगानिस्तान की टीम सम्मान बचाने के लिए जीत हासिल करना चाहेगी. इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Team India Sunday Match: सुपर संडे पर डबल धमाका, भारत की दो टीमें खेलेंगी बड़े मुकाबले; एक मैच में दांव पर होगी ट्रॉफी

टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है. टीम इंडिया जहां सीरीज में क्लीन स्वीप के लक्ष्य के साथ उतरेगी, वहीं अफगानिस्तान की टीम आखिरी मुकाबला जीतकर दौरे का सकारात्मक अंत करना चाहेगी. टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मैच चेन्नई के एतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम में होने वाला है.

टीम इंडिया और अफगानिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs AFG ODI Head To Head)

टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच अब तक कुल छह वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. टीम इंडिया ने पांच मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अब तक टीम इंडिया के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला जीतने में सफल नहीं रही है.

भारत की टीम को रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्ष दुबे अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और हशमतुल्लाह शाहिदी बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे. गेंदबाजी में राशिद खान, अजमतुल्लाह उमरजई और मोहम्मद नबी टीम की ताकत होंगे.

एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (MA Chidambaram Stadium Pitch Report)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला 20 जून को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच पर स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है. सतह धीमी होने के कारण गेंद रुककर आती है और स्पिनरों को अच्छा टर्न मिलता है. बल्लेबाजों को शुरुआत में संभलकर खेलना होगा. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिन गेंदबाज और अधिक प्रभावी हो सकते हैं.

एक्यूवेदर के अनुसार, 20 जून को चेन्नई में मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है. आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं. हालांकि बारिश की संभावना बेहद कम है. ऐसे में फैंस को बिना किसी रुकावट के पूरा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

भारत के लिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्ष दुबे अहम भूमिका निभा सकते हैं. अफगानिस्तान की ओर से रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और हशमतुल्लाह शाहिदी बड़ी पारियां खेल सकते हैं. गेंदबाजी में राशिद खान और अजमतुल्लाह उमरजई मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (IND vs AFG 3rd ODI Match Date And Venue)

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मुकाबला शनिवार यानी 20 जून को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में भारत बनाम अफगानिस्तान मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (IND vs AFG 3rd ODI Match Live TV Channel Telecast In India)

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मुकाबला 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. फैंस टीवी पर मैच का लाइव आनंद ले सकते हैं.

भारत में भारत बनाम अफगानिस्तान मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch IND vs AFG 3rd ODI Match Live Streaming In India)

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मुकाबला 20 जून को खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG 3rd ODI Match Playing Prediction)

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश रेड्डी, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और प्रिंस यादव.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सिदीकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी और मोहम्मद सलीम सैफी.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.