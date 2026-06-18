IND vs AFG 3rd ODI Match Stats And Preview: तीसरे वनडे में भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी रोमांचक जंग, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, ODI Series 2026 Stats And Preview Details: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला 20 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को सात विकेट से हराया था. इसके बाद दूसरे वनडे में भारतीय टीम ने 170 रन की शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. अब तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी. जबकि, अफगानिस्तान की टीम सम्मान बचाने के लिए जीत हासिल करना चाहेगी. इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: IND vs IRE T20 Series 2026: भारत-आयरलैंड सीरीज का अनोखा शेड्यूल, कब और कितने बजे शुरू होंगे मुकाबले, जानकर चौंक जाएंगे

भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा. भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. वहीं अफगानिस्तान की टीम जीत के साथ दौरे का अंत करना चाहेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. भारत ने 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला जीतने में सफल नहीं रही है. ऐसे में आंकड़े भारतीय टीम के पक्ष में नजर आते हैं.

भारतीय टीम को रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्ष दुबे अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और हशमतुल्लाह शाहिदी जैसे खिलाड़ियों के दम पर भारत को चुनौती देना चाहेगी. गेंदबाजी में राशिद खान और अजमतुल्लाह उमरजई टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (MA Chidambaram Stadium Pitch Report)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला 20 जून को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच पर स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है. सतह धीमी होने के कारण गेंद रुककर आती है और स्पिनरों को अच्छा टर्न मिलता है. बल्लेबाजों को शुरुआत में संभलकर खेलना होगा. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिन गेंदबाज और अधिक प्रभावी हो सकते हैं.

चेन्नई का मौसम (Chennai Weather Update)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला 20 जून को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार मैच के दौरान गर्मी और उमस रहने की संभावना है. हालांकि बारिश की संभावना काफी कम है. ऐसे में फैंस को बिना किसी रुकावट के पूरा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (IND vs AFG Match Key Players To Watch Out)

भारत के लिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल पर सभी की नजरें रहेंगी. रोहित शर्मा ने दूसरे वनडे में 48 रन बनाए थे और अब उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्ष दुबे अहम भूमिका निभा सकते हैं. अफगानिस्तान की ओर से रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और हशमतुल्लाह शाहिदी बड़ी पारियां खेल सकते हैं. गेंदबाजी में राशिद खान और अजमतुल्लाह उमरजई मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

कब और कहां देखें मुकाबला? (IND vs AFG Live Streaming And Telecast Details)

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. वहीं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG 3rd ODI Playing Prediction)

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश रेड्डी, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और प्रिंस यादव.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सिदीकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी और मोहम्मद सलीम सैफी.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.