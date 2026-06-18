Shocking Video: बिहार के एक अस्पताल में रील बनाने के लिए शख्स ने नवजात को पैर पकड़कर उल्टा झुलाया, वीडियो वायरल होने पर लोग भड़के

(Photo Credits @Thakurajayy)

Bihar Hospital Shocking Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक बेहद परेशान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने नेटिजन्स को झकझोर कर रख दिया है. यह वीडियो कथित तौर पर बिहार के एक अस्पताल के वार्ड का बताया जा रहा है. वायरल क्लिप में एक व्यक्ति सोशल मीडिया रील बनाने के चक्कर में एक नवजात शिशु को पैरों से पकड़कर उल्टा लटकाए हुए और हवा में बेरहमी से झुलाते हुए दिखाई दे रहा है. इस दौरान अस्पताल के कमरे में मौजूद अन्य लोग उसे रोकने के बजाय मूकदर्शक बने हुए हैं. वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर है और लोग इस कृत्य के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

बच्चे की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि शख्स ने नवजात शिशु को केवल एक पैर से पकड़कर हवा में ऊपर उठाया हुआ है. बच्चा महज कुछ ही दिन का लग रहा है, क्योंकि उसकी नाभि पर मेडिकल क्लिप (Umbilical Cord Clip) साफ नजर आ रही है. सामान्य तौर पर यह क्लिप जन्म के 5 से 15 दिनों के भीतर अपने आप गिर जाती है. जनता के आक्रोश को बढ़ाने वाली बात यह है कि अस्पताल के वार्ड में मौजूद कई अन्य पुरुष और महिलाएं इस खतरनाक हरकत को रोकने के बजाय मुस्कुराते और हंसते हुए कैमरे में कैद हुए हैं. यह भी पढ़े: Hyderabad Shocking Video: हैदराबाद में तेज रफ्तार DCM का कहर, स्कूटी सवार महिला को रौंदने के बाद 1 KM तक घसीटा, मौके पर मौत

वीडियो वायरल होने पर भड़के लोग

Horrifying and enraging. I honestly thought this was a doll at first, but this vile man is actually swinging what looks like his own newborn baby girl. No nurses stop him and women behind him just laugh. Too distressing to watch in full. https://t.co/O7uNViVMRt — Shabanah Fazal (@shabanahfazal) June 17, 2026

कार्रवाई की उठी मांग

This hospital scene has shaken people to the core... Risking the safety of a small child just to make a reel for a few likes and views is an extremely irresponsible act. The shine of social media can never be more important than the life of an innocent child. Whoever is… pic.twitter.com/F8B4rFcCOb — thakur ajay (@Thakurajayy) June 17, 2026

चिकित्सा विशेषज्ञों की चेतावनी

इस वीडियो के वायरल होने के बाद चिकित्सा विशेषज्ञों ने भी चिंता व्यक्त की है. बाल रोग विशेषज्ञों (Pediatricians) का लंबे समय से कहना है कि नवजात शिशु बेहद नाजुक होते हैं. जन्म के शुरुआती दिनों में उनके गले की मांसपेशियां, हड्डियां और जोड़ पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं. ऐसे में बच्चे को इस तरह से हवा में लहराना या झटका देना उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जानलेवा साबित हो सकता है. इससे शिशु के मस्तिष्क में गंभीर अंदरूनी चोट (Shaken Baby Syndrome) लग सकती है.

सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा, कार्रवाई की उठी मांग

वीडियो को देखने के बाद एक्स (X) और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लोग इस कृत्य को घोर लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार बता रहे हैं. कई यूजर्स ने बिहार पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को टैग करते हुए इस घटना की जांच करने की अपील की है. सोशल मीडिया पर कुछ दावों में यह भी कहा जा रहा है कि पीड़ित बच्चा एक नवजात बच्ची है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लोगों का कहना है कि सिर्फ ऑनलाइन ध्यान (Likes and Views) खींचने के लिए एक बेजुबान बच्चे की जान जोखिम में डालना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए.

@Thakurajayy

फिलहाल आधिकारिक बयान का इंतजार

इस खबर के लिखे जाने तक बिहार पुलिस या संबंधित अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान सामने नहीं आया है. यह भी अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वीडियो में दिख रहा शख्स बच्चे का पिता है या कोई अन्य रिश्तेदार. इंटरनेट पर लोग इस मामले को दबाने के बजाय जल्द से जल्द अस्पताल और आरोपी की पहचान कर सख्त कानूनी कदम उठाने की मांग पर अड़े हुए हैं.