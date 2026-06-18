Mumbai Latest News Today On June 18th: पानी संकट से जूझ रही मुंबई, NEET छात्रों के लिए रविवार को फुल शेड्यूल पर चलेंगी लोकल ट्रेनें; पढ़ें 18 जून की बड़ी खबरें

Mumbai Latest News Today on June 18th: मुंबई में आज कई अहम घटनाक्रम चर्चा का विषय बने हुए हैं. एक ओर शहर गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी ओर NEET-UG री-एग्जाम को देखते हुए रेलवे ने रविवार को लोकल ट्रेनों का पूरा शेड्यूल चलाने का फैसला किया है. इसके अलावा महाराष्ट्र में RTI नियमों में बदलाव, RTO कर्मचारियों की हड़ताल, सड़क हादसों और अन्य प्रशासनिक फैसलों ने भी लोगों का ध्यान खींचा है.

मुंबई में गहराया जल संकट, मानसून में देरी बनी बड़ी वजह

मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली सात झीलों में जल भंडारण क्षमता घटकर करीब 10 प्रतिशत रह गई है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने 17 जून से औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए 20 प्रतिशत पानी कटौती लागू कर दी है.

मौसम विभाग के अनुसार मुंबई और महाराष्ट्र में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है. अब 24 या 25 जून के बाद ही अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है. इसी बीच नवी मुंबई प्रशासन ने पानी की कमी से निपटने के लिए 100 पारंपरिक कुओं को पुनर्जीवित करने की योजना शुरू की है.

NEET-UG री-एग्जाम के लिए रविवार को फुल शेड्यूल पर चलेंगी लोकल ट्रेनें

NEET-UG पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे ने 21 जून को सभी लोकल ट्रेनों को सामान्य कार्यदिवस के शेड्यूल के अनुसार चलाने का निर्णय लिया है. रेलवे प्रशासन ने इस दिन होने वाले नियमित मेगा ब्लॉक भी रद्द कर दिए हैं ताकि छात्रों और अभिभावकों को यात्रा में किसी तरह की परेशानी न हो.

महाराष्ट्र में RTI नियम हुए सख्त

महाराष्ट्र सरकार ने सूचना का अधिकार (RTI) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. अब आवेदन शुल्क बढ़ा दिया गया है और आवेदकों के लिए भारतीय नागरिकता का प्रमाण देना अनिवार्य कर दिया गया है. नए नियम 17 और 18 जून से प्रभावी हो गए हैं.

RTO कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी

महाराष्ट्र भर में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के लिपिकीय कर्मचारियों ने 17 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. इसके चलते कई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

विले पार्ले में दर्दनाक सड़क हादसा

विले पार्ले स्टेशन के पास एक तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक कार के तीन दोपहिया वाहनों से टकराने की घटना में 41 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए. पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है.

मुंबई मेट्रो वन सेवा 17 मिनट तक बाधित

मुंबई मेट्रो वन की सेवाएं गुरुवार को करीब 17 मिनट तक प्रभावित रहीं. बताया गया कि एक युवक ट्रैक पर चलता हुआ पाया गया था, जिसके कारण परिचालन अस्थायी रूप से रोकना पड़ा.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे हादसे के बाद एक्शन

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर टैंकर दुर्घटना के बाद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आपातकालीन सुरक्षा योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं. सरकार हाईवे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर विचार कर रही है.

साइबर सेल ने की पूछताछ

कॉमेडियन प्रनीत मोरे और डॉ. सेजल पवार से साइबर सेल ने कई घंटों तक पूछताछ की. जांच के दौरान उनके मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं. हालांकि मामले के विस्तृत कारणों का खुलासा अभी नहीं हुआ है.

Windy पर मुंबई के मौसम का लाइव ट्रैकर मैप

स्वास्थ्य विभाग ने की समीक्षा बैठक

महाराष्ट्र में लाइफस्टाइल बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्यभर के स्वास्थ्य ढांचे की समीक्षा की है. सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठा रही है.

मौसम अपडेट

मुंबई में आज हल्की बूंदाबांदी की संभावना है. तापमान 29 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान जताया है, जबकि भारी बारिश के लिए अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है. शहर फिलहाल पानी की कमी, प्रशासनिक बदलावों और ट्रैफिक-सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से जूझ रहा है, जबकि नागरिकों की निगाहें मानसून की तेज बारिश पर टिकी हुई हैं.