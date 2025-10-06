उत्तराखंड में राजा रघुवंशी जैसा कांड? पति ने पत्नी और उसके आशिक को होटल में रंगे हाथों पकड़ा, हथौड़ा खरीदकर रच रही थी हत्या की साजिश!

(Photo : X)

ऋषिकेश, 6 अक्टूबर: उत्तराखंड में इंदौर के मशहूर राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसी एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. गुरुग्राम के एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल शुभम चौधरी ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को ऋषिकेश के एक होटल में रंगे हाथों पकड़ लिया. शुभम को शक है कि उसकी पत्नी उसकी हत्या की साजिश रच रही थी, क्योंकि उसने कुछ समय पहले ही ऑनलाइन एक हथौड़ा खरीदा था.

शक होने पर पति ने हायर किया प्राइवेट जासूस

मामला गुरुग्राम के रहने वाले शुभम चौधरी का है, जिनकी शादी इसी साल हुई थी. कुछ समय बाद शुभम को अपनी पत्नी की गतिविधियों पर शक होने लगा. यह शक तब और गहरा हो गया जब पत्नी ने ऑनलाइन एक हथौड़ा मंगवाया. अपनी जान को खतरा महसूस करते हुए शुभम ने एक प्राइवेट जासूसी एजेंसी को काम पर लगाया ताकि पत्नी की सच्चाई का पता चल सके.

ऋषिकेश के होटल में आशिक संग मिली पत्नी

जांच में पता चला कि शुभम की पत्नी का किसी दूसरे शख्स के साथ अफेयर चल रहा था और वो दोनों गुरुग्राम छोड़कर ऋषिकेश में साथ रहने की योजना बना रहे थे. 30 सितंबर को पत्नी अपने प्रेमी के साथ ऋषिकेश के तपोवन इलाके के एक होटल में पहुंच गई, जहां जासूस पहले से ही उन पर नजर रख रहे थे. जैसे ही शुभम को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी.

सुबह 4 बजे पुलिस ने मारा छापा

पुलिस की टीम सुबह करीब 4 बजे होटल के कमरा नंबर 202 में पहुंची. कमरे के अंदर शुभम की पत्नी और उसका प्रेमी आपत्तिजनक हालत में मिले. पुलिस की पूछताछ में प्रेमी ने यह भी कबूल किया कि वह पिछले कई दिनों से शुभम का पीछा कर रहा था. होटल में हुए इस हंगामे से वहां मौजूद स्टाफ और दूसरे मेहमान भी हैरान रह गए.

हालांकि, इस पूरी घटना के बाद शुभम चौधरी ने अपनी पत्नी या उसके प्रेमी के खिलाफ कोई कानूनी शिकायत दर्ज नहीं कराई. उन्होंने पत्नी से सारे रिश्ते तोड़ दिए और वहां से चले गए. इस घटना ने इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की यादें ताजा कर दी हैं, जिसमें एक पत्नी ने हनीमून पर अपने पति की हत्या कर दी थी क्योंकि उसका किसी और से अफेयर था.