Latur: लातूर में कार सवार ने सड़क पर मचाया आतंक, पहले शख्स को मारी टक्कर, फिर कार से घसीटकर कई दूर तक ले गया, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@News18lokmat)

लातूर, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र (Maharashtra) के लातूर (Latur) से एक दिल दहलानेवाला वीडियो सामने आया है. जहांपर एक एक शख्स को कार सवार ने टक्कर मार दी और इसके बाद कार रोकने की बजाय उसे कार से कई दूर तक घसीटा. बीच सड़क पर ये सब चलता रहा और शख्स कार के डोर को पकड़कर लटका रहा. इस घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे है. इस पूरे वीडियो को पीछे के गाड़ी सवार ने शूट कर लिया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

गनीमत रही की हादसे में लटके हुए शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @News18lokmat नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Mumbai Video: कार के बोनट पर लटका शख्स, ड्राइवर ने नहीं रोकी गाड़ी, मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का वीडियो आया सामने

कार से शख्स को घसीटा

लातूर में कार सवार ने मचाया आतंक

बताया जा रहा है की पहले तेज रफ्तार (Fast Car) कार सवार ने पहले एक युवक को टक्कर मारी और फिर उसे सड़क पर कई मीटर तक घसीटते हुए ले गई. यह पूरी घटना वहां से गुजर रही दूसरी कार में बैठे एक व्यक्ति ने कैमरे में कैद कर ली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कार चालक की बेरहमी

वायरल वीडियो (Video) में दिख रहा है कि एक सफेद रंग की कार सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ रही है.कार का दरवाजा एक युवक ने पकड़ा हुआ है, लेकिन ड्राइवर बिना रुके उसे घसीटते हुए ले जाता है.कुछ मीटर तक युवक सड़क पर घिसटता दिखाई देता है. इस दृश्य को देखकर लोग दंग रह गए हैं और चालक की बेरहमी पर रोष जता रहे है. कार सवार और पीड़ित की पहचान सामने नहीं आ पाई है.