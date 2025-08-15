मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला, बोले- यह चुनाव जीतने का नहीं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई

नई दिल्ली, 15 अगस्त : कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश जारी कर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र का आधार निष्पक्ष चुनाव है, लेकिन सत्ताधारी दल सत्ता में बने रहने के लिए अनैतिकता की हद पार कर चुका है. देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए खड़गे ने डॉ. भीमराव अंबेडकर के 15 जून 1949 को संविधान सभा में दिए बयान का हवाला देते हुए कहा, "सशक्त लोकतंत्र में सबसे बुनियादी चीज है. कोई भी व्यक्ति जो मतदाता सूची में शामिल होने का हकदार है, उसे किसी पूर्वाग्रह के कारण इससे बाहर नहीं किया जाना चाहिए." उन्होंने आरोप लगाया कि आज इसके विपरीत, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नाम पर खुलेआम विपक्षी दलों के वोट काटे जा रहे हैं, जीवित लोगों को मृत घोषि किया जा रहा है और मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हो रही है.

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि वह यह बताने को तैयार नहीं था कि किन लोगों के नाम और किस आधार पर हटाए जा रहे हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया, जिसने आयोग को मतदाता सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया. यह भी पढ़ें : भारतीय उद्योग निकायों ने पीएम मोदी के युवाओं को सशक्त बनाने और एमएसएमई को बढ़ावा देने के आह्वान की सराहना की

खड़गे ने कहा कि 65 लाख वोट काटे जाने पर भी सत्ताधारी दल को कोई आपत्ति नहीं है, जिससे साफ है कि इस पूरी प्रक्रिया का लाभ किसे पहुंचाने की कोशिश हो रही थी. उन्होंने राहुल गांधी के हवाले से कहा कि लोकसभा चुनाव में आंकड़ों के जरिए यह साबित हो चुका है कि कैसे एक सीट पर गड़बड़ी कर परिणाम बदला गया. खड़गे ने दावा किया कि कई विधानसभा क्षेत्रों से ऐसे प्रमाण अब सामने आ रहे हैं. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर खड़गे ने आशंका जताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी सीटों का गहराई से अध्ययन कर रही है, जहां सभी विधानसभा खंडों में कांग्रेस को बढ़त मिली, लेकिन एक खंड में भाजपा की बढ़त ने कांग्रेस प्रत्याशी को हरा दिया.

उन्होंने देशभर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने-अपने बूथ की मतदाता सूची की बारीकी से जांच करें. यह देखें कि कितने लोगों के नाम काटे गए, कितनों को मृत घोषित किया गया, कितनों को दूसरे बूथ पर शिफ्ट किया गया, या बाहरी लोगों के नाम जोड़े गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अब एक नया तरीका अपनाया जा रहा है, चुनाव से एक दिन पहले एडिशनल लिस्ट के नाम पर नई मतदाता सूची भेज दी जाती है, जिसकी जांच का समय उम्मीदवार को नहीं मिलता.

खड़गे ने दावा किया कि यह विपक्ष को चुनाव में हराने की सोची-समझी साजिश है और कांग्रेस ने इन गड़बड़ियों की जानकारी जुटाने के लिए एक वेबसाइट बनाई है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है. हमें महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, डॉ. अंबेडकर, मौलाना आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के सपनों को बिखरने नहीं देना है. उन्होंने बताया कि इसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार के सासाराम से 'वोट अधिकार यात्रा' शुरू करेंगे और देशभर के लोगों से इसे सफल बनाने की अपील की.