मलाड ट्रेन मर्डर केस: वारदात के बाद फुट ओवरब्रिज पर भागते आरोपी का CCTV फुटेज आया सामने; देखें VIDEO

Malad Train Murder Case: मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर शनिवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना घटी. भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेन में सफर कर रहे एक कॉलेज प्रोफेसर की महज उतरने को लेकर हुए मामूली विवाद में हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 33 वर्षीय आलोक कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो विले पार्ले स्थित प्रसिद्ध नरसी मोंजी (NM) कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे. पुलिस ने घटना के 12 घंटे के भीतर आरोपी को मुंबई के कुरार इलाके से गिरफ्तार कर लिया है.
हमले के बाद FOB पर भागते दिखा आरोपी
घटना के बाद सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ, जिसमें आरोपी को हमले के बाद मलाड स्टेशन के फुटओवर ब्रिज (FOB) पर घबराहट में भागते हुए देखा गया. सफेद शर्ट और नीली जींस पहने इस संदिग्ध की पहचान करने के लिए बोरीवली जीआरपी और आरपीएफ की कई टीमें लगाई गईं. सीसीटीवी और तकनीकी सर्विलांस की मदद से पुलिस आरोपी के घर तक पहुंचने में सफल रही.
मलाड ट्रेन मर्डर केस का आरोपी
मामूली बहस जो जानलेवा बन गई
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना शनिवार शाम करीब 5:45 से 6:00 बजे के बीच हुई. आलोक सिंह विले पार्ले से बोरीवली जाने वाली लोकल ट्रेन में सवार थे. जैसे ही ट्रेन मलाड स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची, गेट पर खड़े एक अन्य यात्री के साथ उनका उतरने को लेकर विवाद हो गया.
चश्मदीदों के मुताबिक, बहस इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने अचानक अपनी जेब से धारदार चाकू निकाला और आलोक के पेट में घोंप दिया.
हमले के बाद प्लेटफॉर्म पर चीख-पुकार मच गई और आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकला.
लहूलुहान हालत में प्रोफेसर को नजदीकी शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी
गिरफ्तार आरोपी की पहचान 27 वर्षीय ओंकार एकनाथ शिंदे के रूप में हुई है, जो मलाड पूर्व के कुरार गांव का रहने वाला है. वह पेशे से एक दिहाड़ी मजदूर है और मेटल पॉलिशिंग का काम करता है.
जीआरपी के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि आरोपी का पहले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह ट्रेन में हथियार लेकर क्यों घूम रहा था और क्या इस हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश थी या यह केवल गुस्से में किया गया हमला था.
मृतक का नाम आलोक सिंह
प्रोफेसर आलोक सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और मलाड पूर्व में अपनी पत्नी के साथ रहते थे. उनके सहयोगियों ने उन्हें एक बेहद शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति बताया. उनके पिता दिल्ली में एक कमांडो के रूप में कार्यरत रहे हैं. इस घटना ने मुंबई लोकल में सफर करने वाले लाखों यात्रियों की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.