Delhi Airport Flight Delay: दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी तकनीकी खामी से हड़कंप, 300 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

IGI Airport technical glitch

Delhi Airport Flight Delay: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) पर शुक्रवार को भारी अफरा-तफरी का माहौल रहा. एक बड़े तकनीकी खराबी के चलते 300 से ज्यादा उड़ानें देरी से चलीं या रद्द करनी पड़ीं. गुरुवार रात एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम में आई खराबी का असर शुक्रवार को भी देखने को मिला. हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे और कई जगह लंबी कतारें लग गईं.

300 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित

#WATCH | Airports Authority of India (AAI) tweets, "Flight operations at Delhi Airport are experiencing delays due to a technical issue in the Automatic Message Switching System (AMSS), which supports Air Traffic Control data. Controllers are processing flight plans manually,…

तकनीकी खराबी से उड़ान संचालन ठप

एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने बताया कि ATC सिस्टम के ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) में तकनीकी दिक्कत आने के कारण उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा. यह सिस्टम एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जुड़ी जानकारी और डेटा साझा करने में अहम भूमिका निभाता है. जैसे ही यह सिस्टम बंद हुआ, हवाई यातायात नियंत्रक (ATC) को उड़ान योजनाएं मैन्युअल तरीके से तैयार करनी पड़ीं, जिससे देरी और बढ़ गई.

एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी

तकनीकी गड़बड़ी का सबसे ज्यादा असर इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट और अकासा एयर जैसी प्रमुख एयरलाइंस पर पड़ा. इंडिगो ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जांच लें. कंपनी ने कहा कि “AMSS सिस्टम की समस्या अब भी ठीक की जा रही है, इसलिए उड़ानें देरी से चल सकती हैं. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे एयरपोर्ट थोड़ा पहले पहुंचे.”

वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि “दिल्ली ATC में तकनीकी दिक्कत के कारण सभी एयरलाइंस की सेवाएं प्रभावित हुई हैं. हमारी टीम यात्रियों की मदद के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद है और देरी को कम करने की कोशिश कर रही है.”

यात्रियों को करना पड़ रहा इंतजार

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24 के मुताबिक, करीब 300 उड़ानें देरी से चल रही हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से निकलने वाली उड़ानों में औसतन 60 मिनट की देरी दर्ज की गई है. यात्रियों को बोर्डिंग गेट्स और टर्मिनल के अंदर लंबे इंतजार का सामना करना पड़ा. कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट की स्थिति साझा करते हुए अपनी परेशानी जाहिर की.

साइबर हमले की आशंका

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ATC सिस्टम में आई खराबी के पीछे साइबर अटैक या सॉफ्टवेयर में मैलवेयर की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा रहा है. खबरों के अनुसार, विशेषज्ञ टीम यह जांच कर रही है कि सिस्टम में यह गड़बड़ी किस वजह से आई और क्या इसमें किसी तरह की हैकिंग शामिल है.