Income Tax Rules 2026: भारत में 1 अप्रैल से बड़े बदलाव, नया इनकम टैक्स एक्ट, रेलवे रिफंड पॉलिसी और अन्य जरूरी नियम, जानें आपकी जेब-जिंदगी पर इसका क्या होगा असर

Income Tax Rules 2026: भारत में 1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है, जो अपने साथ कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है. ये बदलाव टैक्सपेयर्स, कर्मचारियों और आम यात्रियों के दैनिक जीवन और बजट को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे. सबसे बड़ा बदलाव देश के टैक्स ढांचे में होने जा रहा है, जहां दशकों पुराने 'आयकर अधिनियम 1961' की जगह अब 'नया आयकर अधिनियम 2025' लागू होगा. इसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना है.

नया आयकर अधिनियम 2025: सरल होगी टैक्स प्रक्रिया

नए कानून के तहत टैक्स की भाषा को सरल बनाया गया है ताकि आम आदमी इसे आसानी से समझ सके. यह भी पढ़े: Income Tax Rules 2026: 1 अप्रैल से बदल रहे हैं इनकम टैक्स के नियम; नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत, जानें PAN और HRA से जुड़े नए बदलाव

नया कॉन्सेप्ट: अब 'असेसमेंट ईयर' (Assessment Year) और 'प्रीवियस ईयर' (Previous Year) जैसे जटिल शब्दों को हटाकर केवल 'टैक्स ईयर' (Tax Year) शब्द का इस्तेमाल होगा.

सख्ती: पैन (PAN) कार्ड से जुड़े नियमों और आईटीआर (ITR) फाइलिंग की प्रक्रियाओं को और सख्त किया गया है ताकि टैक्स चोरी को रोका जा सके.

रेलवे टिकट कैंसिलेशन: अब रिफंड पाना होगा मुश्किल

भारतीय रेलवे ने अपनी टिकट कैंसिलेशन और रिफंड पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगा.

नया नियम: यदि कोई यात्री ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं करता है, तो उसे कोई रिफंड (No Refund) नहीं मिलेगा.

पुरानी व्यवस्था: पहले यह सीमा 4 घंटे की थी, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है. यात्रियों को अब अपनी यात्रा की योजना पहले से अधिक सावधानी से बनानी होगी.

वेतन और श्रम सुधार: इन-हैंड सैलरी पर पड़ेगा असर

प्रस्तावित श्रम सुधारों (Labour Law Reforms) के लागू होने से कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव आने की संभावना है.

बेसिक पे में वृद्धि: नए नियमों के तहत वेतन की परिभाषा को फिर से तैयार किया गया है, जिससे मूल वेतन (Basic Pay) और महंगाई भत्ते का हिस्सा बढ़ जाएगा.

फायदा और नुकसान: इससे कर्मचारियों के ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट फंड (PF) में अधिक पैसा जमा होगा, लेकिन महीने में मिलने वाली इन-हैंड सैलरी (In-hand Salary) कुछ कम हो सकती है.

एलपीजी और अन्य घरेलू खर्च

हर महीने की पहली तारीख की तरह, 1 अप्रैल को भी एलपीजी (LPG) सिलेंडरों की कीमतों की समीक्षा की जाएगी. वैश्विक तेल और गैस बाजार की स्थिति को देखते हुए घरेलू रसोई गैस की कीमतों में बदलाव की संभावना है, जो सीधे तौर पर घर के मासिक बजट को प्रभावित करेगी.

बैंकिंग और अन्य वित्तीय क्षेत्रों में भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिससे ट्रांजैक्शन और निवेश के तरीकों में पारदर्शिता बढ़ेगी. विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को डिजिटल और संगठित बनाना है, इसलिए आम नागरिकों को समय रहते अपनी वित्तीय योजना अपडेट कर लेनी चाहिए.