Maharashtra Weather Update: मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भी होगी बारिश? जानें ताज़ा मौसम अपडेट

Representational Image | PTI

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है. राजधानी मुंबई (Mumbai) सहित ठाणे (Thane) पालघर (Palghar), नवी मुंबई (Navi Mumbai) और रायगढ़ में पिछले दो दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है. शुक्रवार, 29 अगस्त को मुंबई में भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे शहर के कुछ इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई. शनिवार को भी दिनभर हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहा.

मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल?

रविवार सुबह से ही मुंबई में आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश की फुहारें गिरती रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आज दिनभर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है. Maharashtra Weather Alert: पुणे सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

ठाणे, नवी मुंबई, पालघर का में आज कैसा मौसम रहेगा

मुंबई से सटे ठाणे, नवी मुंबई, पालघर और रायगढ़ में भी मौसम कुछ इसी प्रकार का बना हुआ है. इन इलाकों में भी बीच-बीच में हल्की बारिश हो रही है। हालांकि, रायगढ़ में कुछ समय के लिए तेज बारिश भी देखने को मिली है.

राज्य के अन्य जिलों में भी वर्षा की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक, मराठवाड़ा, विदर्भ और कोंकण क्षेत्रों में भी आज बारिश हो सकती है। पुणे और नागपुर में बादल छाए रहेंगे और हल्की छिटपुट बारिश की संभावना है. इन क्षेत्रों में भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि आवश्यक न हो तो घर से बाहर निकलने से बचें. साथ ही, जलजमाव वाले इलाकों से दूरी बनाए रखें और मौसम से संबंधित आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान दें.