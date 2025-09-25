Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में एक बार फिर सक्रिय होगा मॉनसून! मूसलधार बारिश को लेकर IMD ने कोकण समेत 21 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट

Representational Image | PTI

Maharashtra Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने महाराष्ट्र में एक बार फिर मूसलधार बारिश की चेतावनी जारी की है. बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है.

बारिश को लेकर येलो और ओरेज अलर्ट जारी

25 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र के 21 जिलों के लिए येलो (Yellow) अलर्ट, जबकि यवतमाल, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों के लिए ओरेज (Orange) अलर्ट घोषित किया गया है. इन तीन जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है. यह भी पढ़े: Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD से जानें आज मुंबई का मौसम कैसा रहेगा

IMD के अनुसार मुंबई में 26 से 29 सितंबर के बीच राज्य में वर्षा की तीव्रता और अधिक बढ़ने की संभावना है. इसका प्रमुख असर कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा.

क्षेत्रवार मौसम पूर्वानुमान

मुंबई और कोकण:

मुंबई शहर और उपनगरों में आसमान आमतौर पर बादलों से घिरा रहेगा तथा कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है. रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में भारी वर्षा की आशंका के चलते इन्हें येलो अलर्ट में रखा गया है.

पश्चिम महाराष्ट्र:

पुणे, सतारा, सांगली, सोलापुर और कोल्हापुर जिलों में गरज-चमक के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है. ये सभी जिले येलो अलर्ट पर हैं.

उत्तर महाराष्ट्र:

नासिक, अहमदनगर, जलगांव, धुले और नंदुरबार जिलों में मध्यम बारिश एवं बिजली चमकने की आशंका है, हालांकि यहां कोई आधिकारिक चेतावनी जारी नहीं की गई है.

मराठवाड़ा:

मराठवाड़ा के आठ में से उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, हिंगोली और नांदेड़ जिलों को पीले अलर्ट में रखा गया है. यहां गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है.

विदर्भ:

नारंगी अलर्ट वाले यवतमाल, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों के अलावा, विदर्भ के अन्य जिले —

बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा और गोंदिया — भी पीले अलर्ट में हैं।

पूर्वी विदर्भ के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है.

IMD ने नागरिकों से की सतर्क रहने की अपील

मौसम विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे बिना जरूरी काम के घर से बाहर न जाएं, जलभराव वाली जगहों से बचें, और खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहें. साथ ही, सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें.