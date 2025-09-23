Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD से जानें आज मुंबई का मौसम कैसा रहेगा

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र से मानसून की विदाई का समय नजदीक है, लेकिन जाते-जाते यह एक बार फिर अपना प्रभाव दिखा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश हो सकती है. इसे देखते हुए IMD ने महाराष्ट्र के 29 जिलों के लिए मौसम अलर्ट जारी किया है.

मुंबई में मौसम का हाल

हालांकि मुंबई और उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश जरूर हो सकती है. मुंबई में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हो सकती है. यह भी पढ़े: Maharashtra Weather Update: कोकण सहित महाराष्ट्र के 25 जिलों में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट; रहें सतर्क!

मराठवाड़ा में येलो अलर्ट जारी

IMD के अनुसार, मराठवाड़ा क्षेत्र में पहले से ही लगातार बारिश हो रही है और यह सिलसिला जारी रहने की संभावना है. छत्रपति संभाजीनगर, जलना, बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी और हिंगोली जिलों को येलो अलर्ट पर रखा गया है, जहां भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका है.

पश्चिमी और उत्तरी महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अनुमान

पश्चिमी महाराष्ट्र के पुणे, सतारा, सांगली, सोलापुर और कोल्हापुर जिलों में भी कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में तेज हवाओं और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है. वहीं, उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक, अहमदनगर, जलगांव, धुले और नंदुरबार जिलों में छिटपुट भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

विदर्भ में गरज-चमक के साथ तेज बारिश

विदर्भ क्षेत्र के बुलढाना, यवतमाल, वाशिम, वर्धा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। इन जिलों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

IMD की सलाह

IMD ने किसानों और आम नागरिकों को सलाह दी है कि वे सतर्क रहें, फसलों और पशुओं की सुरक्षा करें, और बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें. वहीं अगले 24 घंटे मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि यहां बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है.