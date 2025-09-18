Maharashtra Weather Update: कोकण समेत महाराष्ट्र के 26 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें मुंबई में 18 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम

(Photo : X)

Maharashtra Weather Update: देशभर में मानसून अब विदाई की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जाते-जाते यह अपनी ताकत दिखा रहा है. दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है. महाराष्ट्र भी इससे अछूता नहीं है, जहां भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 18 सितंबर 2025 को कोकण समेत 26 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. जबकि मुंबई, ठाणे और पालघार में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

कोकण समेत इन जिलों में आज होती भारी बारिश!

IMD के अनुसार, कोकण में रायगढ़, रत्नागिरि और सिंधुदुर्ग जैसे जिलों में तीव्र वर्षा हो सकती है, जबकि मुंबई में मध्यम बारिश का अनुमान है. पश्चिमी महाराष्ट्र के सभी जिलों, जैसे कोल्हापुर, पुणे, सतारा, सांगली और सोलापुर, में येलो अलर्ट है, जिसमें कोल्हापुर में भारी वर्षा की संभावना है. यह भी पढ़े: Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में फिर सक्रिय हुआ मानसून, मुंबई सहित कई जिलों में बारिश जारी; जानें आज प्रदेश का कैसा रहेगा मौसम

नासिक सहित इन जिलों में भी हो सकती है बारिश

उत्तर महाराष्ट्र में नासिक और अहमदनगर में भारी बारिश, जबकि धुले, नंदुरबार और जलगांव में मध्यम बारिश हो सकती है। मराठवाड़ा में छत्रपति संभाजीनगर, बीड, धाराशिव, लातूर और नांदेड़ के लिए येलो अलर्ट है, और विदर्भ के सभी 11 जिलों में तूफान, बिजली और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

मुंबई का मौसम

मुंबई में 18 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है, लेकिन भारी वर्षा का अलर्ट नहीं है. अधिकतम तापमान 28-30 डिग्री सेल्सियस और उच्च नमी के कारण उमस भरा मौसम रहेगा. ठाणे और पालघार में भी समान स्थिति रहने की संभावना है. शहर में बारिश से यातायात और दैनिक गतिविधियों पर मामूली प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन जल जमाव जैसी स्थिति की आशंका कम है.

बारिश को लेकर अगले कुछ दिनों का अनुमान

IMD ने अगले 2-3 दिनों तक महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधि जारी रहने की बात कही है. कोकण और घाट क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, इसलिए नागरिकों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. हालांकि 19-20 सितंबर के बाद बारिश की तीव्रता में कमी आने की उम्मीद है। मौसम की ताजा जानकारी के लिए mausam.imd.gov.in पर नजर रखें.

दिल्ली-एनसीआर में मानसून की स्थिति

दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो 18 सितंबर की रात और 19 सितंबर की सुबह तक हल्की वर्षा का अनुमान है. स्काइमेट के मुताबिक, दिल्ली से मानसून की विदाई सामान्य रूप से 25 सितंबर तक होती है, लेकिन नमी में कमी और पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से इस बार यह 20-21 सितंबर तक हो सकती है