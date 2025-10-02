Maharashtra Weather: महाराष्ट्र में दशहरे के मौके पर मराठवाड़ा-विदर्भ समेत 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, जानें मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम

(Photo Credits Twitter)

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मानसून जाने को हैं. लेकिन जाते जाते मानसून महाराष्ट्र में एक फिर से सक्रिय हो गया है. जिससे आज कुछ जिलों में बारिश हो सक्टिया हैं. सक्रीय मानसून को लेकर ही भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दशहरे के दिन विदर्भ और मराठवाड़ा समेत 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. हालांकि राहत की बात यह है कि मुंबई में भारी बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. लेकिन शहर और आसपास के इलाकों में बीच-बीच में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है.

विदर्भ और मराठवाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, विदर्भ में अगले तीन दिनों तक सबसे ज़्यादा बारिश हो सकती है. विदर्भ के सभी 11 जिले येलो अलर्ट में हैं. वहीं मराठवाड़ा के परभणी, हिंगोली, लातूर और नांदेड़ जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है. बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. यह भी पढ़े: Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में अक्टूबर की शुरुआत बारिश के साथ! नांदेड, चंद्रपुर, गढ़चिरोली समेत 5 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी

मुंबई और कोंकण का हाल

मुंबई और कोंकण क्षेत्र में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है. मुंबई में दिन का अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

पश्चिम महाराष्ट्र में हो सकती है बारिश

पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें तो पुणे और सांगली में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि कोल्हापुर, सतारा और सोलापुर में मध्यम बारिश होने की संभावना है.

उत्तर महाराष्ट्र में बारिश के अनुमान

उत्तर महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. नासिक घाट क्षेत्र में मध्यम बारिश, जबकि धुले, नंदुरबार, जलगांव और अहमदनगर में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. इन इलाकों में तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

IMD की आपील

मौसम विभाग ने विदर्भ और मराठवाड़ा के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि त्योहारी भीड़ और यात्रा पर बारिश का असर पड़ सकता है। खासतौर पर दशहरे के दिन बाहर निकलते समय लोग मौसम को ध्यान में रखकर योजना बनाएं, ऐसी अपील की गई है.