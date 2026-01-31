Maharashtra: सुनेत्रा के डिप्टी CM पद की शपथ पर शरद पवार का बयान, 'मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं'

(Photo Credits FB)

मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से जारी उथल-पुथल के बीच एक नया मोड़ आया है. अजित पवार (Ajit Pawar) के आकस्मिक निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के आज उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की खबरें सुर्खियों में हैं. हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम पर अनुभवी नेता शरद पवार (Sharad Pawar) ने अनभिज्ञता जाहिर की है. बारामती में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें इस शपथ ग्रहण समारोह के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.

"यह उनकी पार्टी का निर्णय": शरद पवार

जब पत्रकारों ने शरद पवार से सुनेत्रा पवार के आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, "मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. उनके (अजित पवार गुट) दल ने यह फैसला लिया होगा. मैंने आज अखबारों में प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे कुछ नाम देखे हैं, जो निर्णय लेने में आगे रहे हैं. मेरे साथ इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है." यह भी पढ़े: Sunetra Pawar: महाराष्ट्र की राजनीति में नया अध्याय, अजित पवार के निधन के बाद पत्नी सुनेत्रा पवार आज डिप्टी सीएम पद की लेंगी शपथ

उन्होंने आगे यह भी कहा कि वह वर्तमान में बारामती में हैं और उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि मुंबई में ऐसा कोई समारोह होने जा रहा है.

अजित पवार को किया याद

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शरद पवार काफी भावुक भी नजर आए. उन्होंने अपने भतीजे अजित पवार के योगदान को याद करते हुए कहा, "अजित एक बेहद कुशल नेता थे. वे सुबह 6-7 बजे से ही काम शुरू कर देते थे और लोगों की समस्याओं को गहराई से समझकर उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करते थे. आज अगर वे जीवित होते, तो वे यहां घर पर नहीं बल्कि फील्ड में लोगों के बीच होते."

एनसीपी के विलय की चर्चाओं पर विराम?

अजित पवार के निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज थी कि एनसीपी के दोनों गुट (शरद पवार और अजित पवार गुट) फिर से एक हो सकते हैं. शरद पवार ने स्वीकार किया कि विलय को लेकर पिछले चार महीनों से सकारात्मक बातचीत चल रही थी और 12 फरवरी को इस पर अंतिम फैसला लिया जाना था.

हालांकि, सुनेत्रा पवार के सरकार में शामिल होने के फैसले ने इन अटकलों को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अजित पवार की विरासत को बनाए रखने और पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए उठाया गया है.

आज शाम होगा शपथ ग्रहण

ताजा जानकारी के अनुसार, सुनेत्रा पवार आज शाम 5 बजे मुंबई के राजभवन में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी. वह महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनने जा रही हैं. शपथ ग्रहण से पहले दोपहर 2 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक में उन्हें औपचारिक रूप से नेता चुना जाएगा.