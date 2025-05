Mumbai Rain Update: मुंबई में भारी बारिश के बीच BMC, सेना और नौसेना अलर्ट पर, डिप्टी CM शिंदे बोले; हालात पर निगरानी जारी; VIDEO

Mumbai Rain Update: केरल के बाद मुंबई में समय से पहले बारिश के दस्तक देने से बीती रात से ही शहर में भारी बारिश जारी है. भारी बारिश के चलते मुंबई के कई इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बारिश के बीच सोमवार को दोपहर 2 बजे बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के आपदा प्रबंधन विभाग का दौरा और स्थिति की समीक्षा किया. जिसके बाद मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा, कि "हमारा लक्ष्य है कि कोई हताहत न हो. ऐसे में सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है और पूरी तत्परता से काम कर रही हैं.

डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने बताया कि बीएमसी, सेना और नौसेना सहित सभी संबंधित विभाग आपदा प्रबंधन के लिए समन्वय के साथ काम कर रहे हैं. मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहे हैं ताकि राहत और बचाव कार्य समय पर प्रभावी ढंग से किए जा सकें. यह भी पढ़े: Mumbai Rain Update: मुंबई में आज भारी बारिश की चेतावनी! IMD ने जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

#WATCH | Mumbai| Regarding heavy rains in Mumbai, Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde says, "All agencies, including BMC, Army, and Navy, are on alert to work in coordination. The CM and the Disaster Management Minister are reviewing the situation. It is the government's duty to… pic.twitter.com/I6HVxZUX2r

— ANI (@ANI) May 26, 2025