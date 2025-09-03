Maharashtra Toll Tax Free: महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, Mumbai-पुणे एक्सप्रेसवे, समृद्धि महामार्ग और अटल सेतु पर इन वाहनों को टोल से छूट

(Photo Credits WC)

Maharashtra EV Toll Tax Free: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने इलेक्ट्रिक वाहनों (E-वाहनों) को बढ़ावा देने को लेकर बड़ा फैसला लिया हैं. सरकार की तरफ से लिए गए फैसले के मुताबिक अब मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे (Mumbai-Pune Expressway), मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग (Mumbai-Nagpur Samruddhi Mahamarg), और अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी-न्हावा शेवा अटल सेतु पर यात्रा करने वाले ई-वाहनों को टोल शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाएगी. इस फैसले से पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ और आसपास के क्षेत्रों के ई-वाहन चालकों को आर्थिक लाभ मिलेगा और उनके यात्रा खर्च में कमी आएगी.

E-वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में फैलसा

राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में 'इलेक्ट्रिक वाहन नीति' (EV Policy 2021) घोषित की थी, जिसके तहत ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गईं. केंद्र सरकार की FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) योजना ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. हालांकि, केंद्र द्वारा ई-वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती के कारण, पिछले कुछ महीनों में ई-वाहनों की बिक्री में गिरावट देखने को मिली है. इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने प्रमुख मार्गों पर टोल माफी का निर्णय लिया है. यह भी पढ़े: Maharashtra EV Toll-Free: महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़ा तोहफा, मुंबई-पुणे और समृद्धि महामार्ग पर टोल माफ करने की तैयारी; पढ़ें पूरा डिटेल

फैसले के बाद E-वाहनों चालकों को अब नहीं देना होगा टोल

हाल ही में जारी सरकारी आदेश के अनुसार, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, समृद्धि महामार्ग, और अटल सेतु पर अब ई-वाहन चालकों को टोल नहीं देना होगा. इस कदम से न केवल ईंधन खर्च में बचत होगी, बल्कि वायु प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी. सरकार का उद्देश्य ई-वाहनों को और अधिक आकर्षक और सुलभ बनाना है, ताकि अधिक से अधिक लोग पारंपरिक पेट्रोल-डीजल वाहनों की बजाय ई-वाहनों को अपनाएं.

पुणे में E-वाहनों की संख्या में वृद्धि

महाराष्ट्र में अब तक लगभग 6 लाख ई-वाहनों का पंजीकरण हो चुका है, जिसमें से सिर्फ पुणे में 1.25 लाख से अधिक ई-वाहन दर्ज हैं. पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ से बड़ी संख्या में ई-कार और ई-बसें मुंबई की ओर चलती हैं. हाल के वर्षों में निजी उपयोग के साथ-साथ व्यावसायिक ई-वाहनों की खरीद में भी बढ़ोतरी हुई है.