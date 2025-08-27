Mumbai, Konkan Ro-Ro Ferry Service: महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, 1 सितंबर से मुंबई और कोंकण के बीच शुरू होगी रो-रो फेरी सेवा

(Photo Credits WC)

Mumbai, Konkan Ro-Ro Ferry Service: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और कोंकण के बीच यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए 1 सितंबर 2025 से रो-रो (रोल-ऑन/रोल-ऑफ) नौका सेवा शुरू करने की घोषणा की है. मत्स्यपालन और बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने बताया कि मानसून के कारण सुरक्षा चिंताओं के चलते स्थगित हुई यह सेवा अब रोजाना सुबह 6:30 बजे भाऊचा धक्का (मुंबई) से संचालित होगी.

तेज और सुविधाजनक यात्रा के लिए M2M प्रिंसेस दक्षिण एशिया की सबसे तेज यात्री-सह-वाहन नौका M2M प्रिंसेस के जरिए यह सेवा जयगढ़ (रत्नागिरी) तक का सफर 3-4 घंटे और विजयदुर्ग (सिंधुदुर्ग) तक 5-6 घंटे में पूरा करेगी. यह भी पढ़े: कोंकण रेलवे की सौगात, गणपति उत्सव से पहले महाराष्ट्र के कोलाड-वेरना के बीच शुरू हुई पहली Ro-Ro कार ट्रेन सेवा; konkanrailway.com पर बुकिंग सहित जानें अन्य डिटेल्स

पहला चरण

पहले चरण में यह सेवा जयगढ़ और विजयदुर्ग को जोड़ेगी, जबकि भविष्य में श्रीवर्धन, मांडवा, और अन्य जेटियों तक इसका विस्तार करने की योजना है. नितेश राणे ने कहा कि यह सेवा गणेशोत्सव जैसे त्योहारों के दौरान यात्रियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी, क्योंकि यह समय और लागत दोनों बचाएगी.

रो-रो फेरी की छमता

रो-रो नौका में 50 चार-पहिया, 30 दोपहिया वाहन, और मिनी-बस ले जाने की क्षमता है. किराया इस प्रकार है:

किराया

यात्रियों के लिए: इकोनॉमी क्लास में 2,500 रुपये से लेकर फर्स्ट क्लास में 9,000 रुपये तक.

वाहनों के लिए: कारों के लिए 6,000 रुपये, दोपहिया वाहनों के लिए 1,000 रुपये, और साइकिलों के लिए 600 रुपये.

दोनों शहरों के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी

यह सेवा विश्व स्तरीय सुरक्षा मानकों के साथ शुरू की गई है, जिसके लिए 147 आवश्यक परमिट प्राप्त किए गए हैं. नितेश राणे ने बताया कि यह पहल कोंकण क्षेत्र के लोगों और पर्यटकों के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाने और त्योहारी सीजन में यात्रा को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

मुख्यमंत्री फडणवीस का विजन

नितेश राणे ने कहा, "यह रो-रो सेवा शुरू करने का विचार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का था. वर्ष 2014-19 के अपने कार्यकाल में उन्होंने इस सेवा की नींव रखने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। अब अपने नए कार्यकाल में उनका यह सपना साकार होने जा रहा है..