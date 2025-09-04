Eid-e-Milad Holiday: महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, मुंबई में ईद मिलादुन्नबी की छुट्टी अब 5 के बजाय 8 सितंबर को, मुस्लिम समुदाय ने CM फडणवीस का किया शुक्रिया

(Photo Credits Devendra Fadnavis)

Eid-e-Milad Holiday: ईद मिलादुन्नबी का त्योहार पूरे देश में कल यानि शुक्रवार 5 सितंबर को मनाया जाएगा, लेकिन मुंबई (Mumbai) में गणेश चतुर्थी के आयोजनों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समुदाय ने जुलूस के लिए 8 सितंबर का दिन चुना है. इस संबंध में मुस्लिम नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) से मुलाकात कर 5 सितंबर की बजाय 8 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की थी. उनकी मांग को स्वीकार करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और मुंबई उपनगर में 8 सितंबर को छुट्टी का ऐलान किया है.

मुंबई से बाहर: 5 सितंबर को ही छुट्टी

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra) के निर्णय के अनुसार, मुंबई और मुंबई उपनगर में सोमवार, 8 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी के लिए सार्वजनिक अवकाश रहेगा. वहीं, राज्य के अन्य जिलों में पहले के ऐलान के अनुसार शुक्रवार, 5 सितंबर को ही छुट्टी होगी, सरकार की तरफ से यह फैसला गणेश चतुर्थी और ईद मिलादुन्नबी के आयोजनों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए की गई है. यह भी पढ़े: Mumbai Police Traffic Advisory For Eid-e-Milad: ईद-ए-मिलाद को लेकर जुलूस, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शहर के कुछ इलाकों के लिए जारी की एडवाइजरी; चेक डिटेल्स

अबू आजमी का पत्र

एसपी नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर 8 सितंबर 2025 को ईद मिलादुन्नबी के लिए सरकारी छुट्टी घोषित करने की मांग की थी. पत्र में कहा गया कि इस साल गणेश विसर्जन 6 सितंबर को होने के कारण, जो ईद मिलादुन्नबी पहले 5 सितंबर को मनाई जानी थी, अब उसे 8 सितंबर को मनाना तय किया गया है. यह निर्णय क़ायदा और सुव्यवस्था बनाए रखने तथा हिंदू-मुस्लिम एकता को मज़बूत करने के लिए लिया गया है. मैं मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से मांग करता हूं कि 8 सितम्बर 2025 को ‘ईद मिलादुन्नबी’ के अवसर पर महाराष्ट्र में ऑफिशियल GR जारी करके सरकारी छुट्टी घोषित कर मुसलमान समाज की भावनाओं का सम्मान किया जाए.

सीएम को भेजा गया अबू आजमी का पत्र

इस साल 6 सितम्बर को गणेश विसर्जन होने की वजह से, जो ईद मिलादुन्नबी पहले 5 सितम्बर को मनाई जानी थी, उसका आयोजन अब 8 सितम्बर को होगा। यह फैसला क़ायदा और सुव्यवस्था बनाए रखने और हिन्दू-मुस्लिम एकता को और मज़बूत करने के लिए लिया गया है। लेकिन अब तक 8 सितम्बर 2025 को सरकारी छुट्टी… pic.twitter.com/ASefZpwBSK — Abu Asim Azmi (@abuasimazmi) September 3, 2025

मुस्लिम समुदाय में खुशी

सरकार के इस फैसले से मुस्लिम समुदाय के लोग काफी खुश है. लोगों का कहना है कि इस निर्णय से गणेश चतुर्थी और ईद मिलादुन्नबी के आयोजनों में किसी भी तरह के टकराव की स्थिति से बचा जा सकेगा. मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने इस कदम के लिए मुख्यमंत्री और सरकार का आभार व्यक्त किया है.

सामाजिक सौहार्द का उदाहरण

यह फैसला सामाजिक सौहार्द और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गणेश चतुर्थी के दौरान मुंबई में बड़े पैमाने पर उत्सव और जुलूस आयोजित होते हैं, और ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को 8 सितंबर को स्थानांतरित करने से दोनों समुदायों के आयोजनों को बिना किसी व्यवधान के मनाने में मदद मिलेगी. बताना चाहेंगे कि 6 सितम्बर को मुंबई में गणपति विसर्जन हैं.