महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया Ganeshotsav Reel Competition, बनाएं अपनी क्रिएटिव रील और जीतें 1 लाख रुपये

गणेश चतुर्थी 2025 (Photo Credits: File Image)

महाराष्ट्र में इस समय गणेशोत्सव का जश्न पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. हर घर में गणपति बप्पा विराजमान हैं, और लोग बप्पा के आगमन का लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. हर घर और ऑफिस में फोटोशूट और रील्स बन रही हैं, और सोशल मीडिया पर हर दूसरे पोस्ट पर गणेशोत्सव की झलकियाँ दिखाई दे रही हैं. लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए बप्पा की खुशियाँ पूरे राज्य और देशभर में फैलाने में जुटे हैं.

महाराष्ट्र की रील प्रतियोगिता

इसी उत्सव के बीच, महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक कार्य विभाग (Maharashtra Government's Department of Cultural Affairs) और महाराष्ट्र फिल्म थिएटर एंड कल्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (Maharashtra Film Theatre and Cultural Development Corporation) ने एक रील प्रतियोगिता की शुरुआत की है. इसका उद्देश्य है, कि लोग अपनी कला और क्रिएटिविटी के माध्यम से गणेशोत्सव का संदेश फैलाएँ. इस प्रतियोगिता की सबसे खास बात यह है, कि राज्य स्तर पर विजेताओं को 1 लाख रुपये तक का इनाम भी मिलेगा.

रजिस्ट्रेशन और प्रतियोगिता की जानकारी

इस प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन 27 अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है, और यह 7 सितंबर 2025 को समाप्त होगा. प्रतियोगिता की अवधि 27 अगस्त 2025 से 7 सितंबर 2025 तक रहेगी. सभी इच्छुक प्रतियोगियों को केवल ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन करना होगा.

रील बनाने के नियम

इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रील गणेशोत्सव से जुड़ी होनी चाहिए, चाहे वह घर पर शूट की जाए या किसी सार्वजनिक स्थान पर की जाए.

रील की अवधि 30 सेकंड से 60 सेकंड के बीच होनी चाहिए और विषय के तौर पर गणेशोत्सव, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी, गडकिल्ले, संस्कृति या ऑपरेशन सिंदूर चुने जा सकते हैं.

यदि रील किसी सार्वजनिक स्थान या संस्था पर शूट की जा रही है, तो अनुमति लेना अनिवार्य है, अनुमति न मिलने पर प्रतियोगी अपात्र माना जाएगा.

रील का फॉर्मेट वर्टीकल (Vertical) (16:9) होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल (Horizontal) वीडियो स्वीकार्य नहीं किए जायेंगे.

रील को अपने इंस्टाग्राम (Instagram) और फेसबुक (Facebook) अकाउंट पर पोस्ट करना अनिवार्य है, और पोस्ट करते समय फिल्मसिटी मुंबई (Filmcity Mumbai) के ऑफिसियल अकाउंट के साथ कोलैब (Collab) करना जरूरी है.

रील की पूरी डिटेल आवेदन में देनी होगी, और रील का लिंक आवेदन फॉर्म में सही तरह से भरना भी जरूरी है.

रील में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक एकता बनाए रखना अनिवार्य है, और लाइक्स (Likes) या व्यूज़ (Views) बढ़ाने के लिए कोई अनैतिक प्रयास करने पर प्रतियोगी अपात्र माना जाएगा.

महाराष्ट्र के प्रतियोगियों को अपने संबंधित राजस्व विभाग (Revenue Department) से रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

राज्य स्तर की प्रतियोगिता के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, और केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन करें.

आवेदन में अपने राज्य/देश की सही डिटेल भरना अनिवार्य है. रील शूटिंग के दौरान गूगल टैग (Google Tag) फोटो जोड़ना जरूरी है, जिससे बप्पा का स्थान साबित हो सके.

आवेदन जमा करने से पहले नियम और शर्तें और ध्यान से पढ़ें.

निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम होगा, और कॉरपोरेशन को किसी भी समय प्रतियोगिता रद्द करने या नियम बदलने का अधिकार सुरक्षित है.

पुरस्कार राशि क्या है?

राजस्व विभाग स्तर के इनाम

इस प्रतियोगिता में प्रथम इनाम 25,000 रुपये, द्वितीय इनाम 15,000 रुपये, तृतीय इनाम 10,000 रुपये और प्रोत्साहन इनाम 5,000 रुपये दिया जाएगा.

राज्य स्तर के इनाम

राज्य स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम इनाम 1,00,000 रुपये, द्वितीय इनाम 75,000 रुपये, तृतीय इनाम 50,000 रुपये और प्रोत्साहन इनाम 25,000 रुपये दिया जाएगा.

महाराष्ट्र के बाहर / विदेश (ओपन ग्रुप) के इनाम

इस समूह में प्रथम इनाम 1,00,000 रुपये, द्वितीय इनाम 75,000 रुपये, तृतीय इनाम 50,000 रुपये और प्रोत्साहन इनाम 25,000 रुपये दिया जाएगा.

प्रतियोगियों के लिए सावधानियाँ

प्रतियोगियों को यह ध्यान रखना होगा कि सार्वजनिक विभाग की अनुमति के बिना शूटिंग नहीं करनी चाहिए. रील में अश्लील, विवादित या धार्मिक रूप से आपत्तिजनक कंटेंट शामिल नहीं होना चाहिए. रील की अवधि 30 से 60 सेकंड के बीच होनी चाहिए और केवल वर्टीकल फॉर्मेट का उपयोग करना अनिवार्य है. पोस्ट करते समय फिल्मसिटी मुंबई के अकाउंट के साथ कोलैब करना जरूरी है.

इसके अलावा, किसी और के कॉपीराइटेड कंटेंट (Copyrighted Content) का बिना अनुमति उपयोग नहीं करना है. आवेदन फॉर्म को सही ढंग से और समय पर भरना अनिवार्य है, और झूठा विवरण, गलत स्थान या नकली अनुमति दिखाना प्रतियोगिता से अयोग्यता का कारण बनेगा.

संपर्क जानकारी

इस प्रतियोगिता के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप जनसंपर्क विभाग, दादासाहेब फाल्के चितरणगरी, गोरेगांव (पूर्व) से संपर्क कर सकते हैं. संपर्क फोन नंबर (919702270821) है.

इस गणेशोत्सव, अपने क्रिएटिव रील के माध्यम से बप्पा का संदेश फैलाएँ और 1 लाख रुपये तक का इनाम जीतने का मौका पाएं.