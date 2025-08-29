गणपति बप्पा की मूर्ति को लेकर सड़क पर नाचते दिखे नन्हे भक्त, Viral Video देख लोग बोले- यही तो है सच्ची भक्ति

गणपति बप्पा के साथ झूमते बच्चे (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: देशभर में दस दिवसीय गणेशोत्सव (Ganeshotsav) को धूम मची हुई है और हर तरफ गणपति बप्पा मोरया (Ganpati Bappa Morya) के जयकारे सुनाई दे रहे हैं. गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) पर जब से गणपति बप्पा का भक्तों के बीच आगमन हुआ है, तब से हर कोई उनकी भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है. क्या बच्चे, क्या बड़े और क्या बुजुर्ग, हर कोई बस बप्पा के गुणगान कर रहा है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर दिल को छू लेने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें तीन छोटे बच्चे हाथों से बनाई गई एक छोटी सी गणपति की मूर्ति के साथ सड़क पर नाचते हुए गणेश चतुर्थी का जश्न मना रहे हैं. इसमें न तो कोई दिखावा है, न ही कोई साज-सजावट और न ही किसी तरह का धूम-धड़ाका. इस वीडियो को देख लोग बच्चों की इस भक्ति को असली भक्ति बता रहे हैं.

इस वीडियो को कोमल सिंह नाम के यूजर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा है- गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं. आज मैंने इन बच्चों को हाथ से बनी एक छोटी सी गणपति की मूर्ति लेकर सड़कों पर खुशी से झूमते देखा. उनकी खुशी बेहद पवित्र और सरल थी- और मुझे एहसास हुआ कि यही इस त्योहार का असली सार है: मासूमियत, भक्ति और एकजुटता. यह भी पढ़ें: Ganeshotsav 2025: लालबागचा राजा के दर्शन के लिए लाइन में लगे भक्त फुटपाथ पर सोते दिखे, भीड़ प्रबंधन को लेकर बढ़ी चिंता (Watch Video)

बप्पा की मूर्ति को लेकर सड़क पर नाचते दिखे नन्हे भक्त

View this post on Instagram A post shared by Komal Singh (@be_bold9193)

इस वीडियो को यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं और अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी दर्ज करा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है- ‘0% पंडाल लगाना, 0% चंदा, 0% सड़क जाम, 0% दिखावा, 0% राजनीति, 100% भक्ति.’ वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है- ‘एक बप्पा को पकड़े हुए, एक नाच रहा है और एक मदद कर रहा है. यही है टीम बप्पा.’ वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे सड़क पर मूर्ति ले जाते हुए खुशी से नाच रहे हैं. जब उन बच्चों ने देखा कि एक महिला उनकी रिकॉर्डिंग कर रही है तो उनकी मुस्कान देखने लायक थी और यह वीडियो अब लोगों के दिलों को जीत रहा है.