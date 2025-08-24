कोंकण रेलवे की सौगात, गणपति उत्सव से पहले महाराष्ट्र के कोलाड-वेरना के बीच शुरू हुई पहली Ro-Ro कार ट्रेन सेवा; konkanrailway.com पर बुकिंग सहित जानें अन्य डिटेल्स
(Photo Credits Kokan Railway)

Ro-Ro Car Train Service:  महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कोलाड स्टेशन (Kolad Station)- से गोवा के वेरना (Verna)  तक निजी कारों के लिए विशेष रो-रो (रोल ऑन-रोल ऑफ) कार ट्रेन सेवा शुरू हो गई है.यह सेवा गणपति उत्सव से पहले यात्रियों और वाहन चालकों के लिए  बड़ी राहत है, जिससे ईंधन की बचत के साथ-साथ समय की भी बचत होगी. कोंकण रेलवे (केआर) ने इस पहल को यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई शुरुआत बताया है. बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट konkanrailway.com पर विजिट कर सकते हैं.

ट्रेन का डिटेल्स

कोंकण रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि शनिवार को दोपहर 3:40 बजे कोलाड स्टेशन से पहली रो-रो कार ट्रेन रवाना हुई. इस ट्रेन में 10 वैगन और दो यात्री डिब्बे शामिल हैं. शुरुआत में 5 कारें और 19 यात्री सवार थे। ट्रेन रविवार सुबह गोवा के वेरना स्टेशन पहुंचने की उम्मीद है. यह भी पढ़े: बुजुर्ग और महिला यात्रियों को रेलवे की सौगात, आरक्षित लोअर बर्थ की संख्या बढ़ाकर दिया नए साल का तोहफा

कोलाड- वेरना के बीच रो-रो कार ट्रेन सेवा

 सेवा के लिए न्यूनतम 16 डिब्बे होने चाहिए

अधिकारी ने कहा, "हमारे पास अगले कुछ दिनों के लिए 8-10 कारों की बुकिंग हैं, लेकिन सेवा चलाने के लिए न्यूनतम 16 डिब्बे होने चाहिए. इससे कम होने पर रेलवे को आर्थिक नुकसान होगा, इसलिए हम सेवा तभी संचालित करेंगे जब पर्याप्त बुकिंग हो।" कोंकण रेलवे ने इस सेवा के प्रचार के लिए आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर ट्रेन और लोडेड कारों की तस्वीरें साझा की हैं।

केआर की शनिवार रात जारी विज्ञप्ति के अनुसार, यात्रियों के लिए एक समर्पित एसी कोच और एक सीटिंग कोच उपलब्ध कराया गया है. यह सेवा विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेक पर आधारित है, जिसमें प्रति यात्रा अधिकतम 40 कारें लोड की जा सकती हैं. प्रत्येक 20 वैगनों में दो-दो कारें लोड करने की क्षमता है.

बुकिंग प्रक्रिया और समयसीमा

विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि 11 सितंबर तक सभी अधिसूचित रो-रो कार परिवहन सेवाओं के लिए बुकिंग स्वीकार की जाएगी. यात्रा की तारीख को छोड़कर, यात्रा से तीन दिन पहले शाम 5 बजे तक पंजीकरण किया जा सकता है. बुकिंग के लिए konkanrailway.com वेबसाइट पर जाएं, जहां ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है.

किराया डिटेल्स

  • कोलाड से वेरना तक: प्रति कार 7,875 रुपये.

  • कोलाड से नंदगाँव तक: प्रति कार 5,460 रुपये.

 पहली बार 1999 में भारत में ट्रकों के लिए रो-रो सेवा शुरू

अधिकारियों ने बताया कि कोंकण रेलवे ने 1999 में भारत में ट्रकों के लिए रो-रो सेवा की शुरुआत की थी. यह पहली बार है जब इस सेवा को निजी कारों के लिए संचालित किया जा रहा है. यह विशेष सेवा 23 अगस्त से 11 सितंबर तक चलेगी, जो गणपति उत्सव के दौरान यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है.