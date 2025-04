Pahalgam Terrorist Attack: पाहलगाम आतंकी हमला में पर्यटकों की जान बचाते शहीद हुए सैयद शाह को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दी श्रद्धांजलि

Pahalgam Terrorist Attack: शुक्रवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दौरान पर्यटकों की जान बचाते हुए शहीद हुए सैयद आदिल हुसैन शाह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी. एकनाथ शिंदे ने शाह की वीरता को सलाम करते हुए कहा, "यह मुद्दा किसी धर्म या जाति का नहीं है. जो पर्यटक वहां मौजूद थे, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही थीं. इस युवक ने उन्हें बचाने की कोशिश की. उसने आतंकियों की बंदूक छीनने की भी कोशिश की ताकि पर्यटकों को गोली न लगे, लेकिन तभी दूसरा आतंकी आया और उसे गोली मार दी." यह भी पढ़ें: 'आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता', तान्या मित्तल के वीडियो पर बवाल! UP-MP पर्यटन विभाग कहा- वो हमारी ब्रांड एंबेसडर नहीं

शिंदे ने बताया कि उन्होंने आदिल शाह के परिवार से मुलाकात की और उनकी आर्थिक स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने कहा, "आदिल अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था. बहुत ही साधारण परिवार से था. मैंने उसके पिता और भाई से बात की. हमारी पार्टी शिवसेना की तरफ से 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है. यह हमारी एक छोटी सी जिम्मेदारी है, लेकिन उसे निभाना हमारा फर्ज है."

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सैयद शाह को दी श्रद्धांजलि

#WATCH | Mumbai | On Syed Adil Hussain Shah, who was killed in #PahalgamTerroristAttack, Maharashtra's Deputy Chief Minister Eknath Shinde says, "This is not a matter of caste or religion. Our tourists who had gone there were shot at. He saved them. He tried to snatch the… pic.twitter.com/TfyChd7PEe

— ANI (@ANI) April 25, 2025