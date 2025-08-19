VIDEO: महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच एक्शन में डिप्टी CM अजित पवार, मंत्रालय के आपदा नियंत्रण कक्ष का किया दौरा; मुंबई-राज्य के अन्य हिस्सों की स्थिति का लिया जायजा

(Photo Credits ANI)

Mumbai Heavy Rain: मुंबई, ठाणे सहित महाराष्ट्र के अन्य जिलों में भारी बारिश जारी है. जिससे कई इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, राज्य में जारी भारी बारिश के बीच मंगलवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार मंत्रालय के आपदा नियंत्रण कक्ष का दौरा करने पहुंचे. जहां डिप्टी सीएम ने मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों में भारी बारिश की स्थिति का जायजा लिया.

अजित पवार के दौरे की कुछ तस्वीरें

उनके दौरे का वीडियो भी सामने आया हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि वे अधिकारियों के साथ स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं. इस दौरान आपदा नियंत्रण कक्ष के अधिकारी उन्हें प्रदेश की मौजूदा स्थिति की जानकारी दे रहे थे. यह भी पढ़े: Mumbai Heavy Rain: भारी बारिश से मुंबई हुई पानी-पानी, सरकारी कार्यालयों में BMC का छुट्टी का ऐलान, प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम की सलाह

अजित पवार ने आपदा नियंत्रण कक्ष का किया दौरा

मुंबई, ठाणे और अन्य जिलों में बारिश

मुंबई, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई, रायगढ़ में बारिश जारी है. नवी मुंबई को छोड़कर बाकी सभी जिलों के लिए IMD ने आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. हालांकि, IMD की ओर से कल यानी बुधवार, 20 अगस्त को भी भारी बारिश को लेकर एक और अलर्ट जारी किया गया है.

मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि राज्य में हो रही भारी बारिश से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है.